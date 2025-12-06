+
Chủ nhà trọ cấm xe điện, sinh viên loay hoay tìm chỗ trông giữ
(VTC News) -
Nhiều chủ nhà trọ ở Hà Nội không cho phép gửi xe điện với lý do phòng chống cháy nổ khiến nhiều sinh viên lo lắng chẳng biết làm sao.
Hồng Thắm
Tin mới
U22 Timor Leste thắng Singapore, U22 Việt Nam vơi bớt áp lực
21:10 06/12/2025
Bóng đá Việt Nam
Chủ nhà trọ cấm xe điện, sinh viên loay hoay tìm chỗ trông giữ
21:10 06/12/2025
VTC NEWS TV
Cảnh sát gìn giữ hòa bình phô diễn hỏa lực: Màn chống khủng bố nghẹt thở
20:47 06/12/2025
VTC NEWS TV
Công đoàn BIDV tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030
20:42 06/12/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Đóng điện xong Đường dây 110kV trên không, khắc phục sự cố cáp ngầm Phú Quốc
20:40 06/12/2025
Kinh tế
8 tuyến đường sạt lở nặng, Khánh Hòa công bố tình huống khẩn cấp
20:13 06/12/2025
Tin tức 24h qua
Xe tải mất phanh húc ô tô bán tải chở 4 người từ cao tốc xuống suối
19:42 06/12/2025
Tin nóng
Bắt giam Phạm Quang Thiện liên quan vụ án Lê Trung Khoa
19:17 06/12/2025
Bản tin 113
VOV tặng quà cho bà con vùng lũ Đắk Lắk
19:00 06/12/2025
Tin nhanh 24h
Triều cường đạt đỉnh giờ tan tầm, người TP.HCM lại bì bõm lội nước về nhà
18:52 06/12/2025
Đời sống
Va chạm trên QL1A khiến người phụ nữ tử vong, giao thông ùn ứ kéo dài
18:19 06/12/2025
Đời sống
Ông Nguyễn Duy Ngọc được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội
18:15 06/12/2025
Tin nóng
Bảng xếp hạng bóng đá nam SEA Games 33 mới nhất: U22 Việt Nam đứng sau Malaysia
18:11 06/12/2025
Bóng đá Việt Nam
Bắt giữ kẻ truy nã đặc biệt nguy hiểm trốn nhiều tháng sau vụ tai nạn chết người
18:02 06/12/2025
Pháp luật
U22 Malaysia thắng đậm Lào, U22 Việt Nam gặp bất lợi
18:02 06/12/2025
Bóng đá Việt Nam
Dự báo thời tiết 10 ngày: Biển Đông đón áp thấp nhiệt đới, miền Bắc rét đậm
17:42 06/12/2025
Thời tiết
Hoa hậu Việt học tiến sĩ: Là phó khoa ở tuổi 30, hôn nhân viên mãn bên chồng MC
17:39 06/12/2025
Sao Việt
Chính phủ 'tuyên chiến không khoan nhượng' với buôn lậu, hàng giả
17:33 06/12/2025
Tin nóng
Nghiên cứu bổ sung 2 sân bay tăng cường hỗ trợ cứu nạn miền Trung, Tây Nguyên
17:15 06/12/2025
Tin nóng
Thành lập Quỹ đầu tư của Chính phủ trong tháng 12
16:57 06/12/2025
Chính sách thuế và cuộc sống
Từ vụ mỹ phẩm Mailisa, Bộ Y tế nói về lỗ hổng trong quản lý, hậu kiểm mỹ phẩm
16:30 06/12/2025
Tin tức
Ớt tươi ở TP.HCM vẫn neo giá 160.000 đồng/kg
16:12 06/12/2025
Thị trường
Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh vòng 15 mới nhất
16:11 06/12/2025
Bóng đá Anh
Sự trỗi dậy của xe điện: Xu hướng không thể đảo ngược
16:10 06/12/2025
Xe điện
Chiến lược An ninh mới của ông Trump báo hiệu sự tái sắp xếp lớn
16:06 06/12/2025
Tư liệu
Lịch cúp điện hôm nay ngày 7/12/2025 tại Thành phố Huế
16:06 06/12/2025
Cần biết
Khám phá bí ẩn Mắt của Sahara: cấu trúc kỳ vĩ giữa biển cát mênh mông
16:05 06/12/2025
Khám phá
Khai mạc Lễ hội trà Quốc tế, nhiều kỷ lục được vinh danh
16:01 06/12/2025
Chuyện bốn phương
Nga dội đợt tên lửa mới vào Ukraine, làm mất điện nhiều vùng
16:00 06/12/2025
Thời sự quốc tế
Bảo Việt nhận danh hiệu Ngôi sao CSI, 10 năm liên tiếp được vinh danh
15:58 06/12/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân