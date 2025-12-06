8 tuyến đường sạt lở nặng, Khánh Hòa công bố tình huống khẩn cấp

Ngày 6/12, theo thông tin từ UBND tỉnh Khánh Hòa, tỉnh này ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông tại 8 tuyến đường trọng điểm do ảnh hưởng của mưa lũ từ ngày 16-22/11/2025 (đợt 2).

Đèo Khánh Lê vẫn còn có nhiều điểm sạt lở.

Cụ thể, các tuyến đường như Quốc lộ 27C (đường đèo Khánh Lê) và các tỉnh lộ 702, 706, 657 (đường Phạm Văn Đồng), 653C (hương lộ 39), 656 (tỉnh lộ 9 đi đèo Khánh Sơn), đường Tô Hạp - Sơn Bình. Từ cuối tháng 11/2025, mưa lũ kéo dài đã gây sạt lở và hư hỏng nghiêm trọng kết cấu hạ tầng giao thông tại con đường này.

Đáng chú ý, chỉ trong 2 ngày 16-17/11, nhiều khu vực hứng chịu lượng mưa từ 300 mm đến 400 mm, riêng tại trạm Cam Phước Đông đạt 487,5 mm. Mực nước trên sông Cái Nha Trang đạt trên báo động 3 (tại Đồng Trăng vượt 1,24 m).

Từ 18-22/11 liên tiếp có nhiều đợt mưa. Lượng mưa trên toàn tỉnh phổ biến từ 150-300 mm mỗi đợt, một số khu vực có thể vượt 400 mm. Mực nước trên các sông, suối trong tỉnh xuất hiện một đợt lũ mới.

Mưa lũ kéo dài gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông nghiêm trọng.

Nước lũ lên rất nhanh, tác động trực tiếp đến hạ lưu tỉnh Khánh Hòa. Thậm chí, đỉnh lũ của đợt lũ mới sau đó có khả năng vượt lũ lịch sử trên sông Cái Nha Trang, sông Cái Phan Rang và sông Dinh Ninh Hòa.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Xây dựng phải khẩn trương rà soát, xác định cụ thể mức độ hư hỏng, đề xuất giải pháp sửa chữa và ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai.

Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí kịp thời để thực hiện các nhiệm vụ khẩn cấp này. UBND các xã, phường liên quan sẽ phối hợp xác nhận khối lượng thiệt hại để phục vụ việc lập và triển khai phương án khắc phục.