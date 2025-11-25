Đóng

Mưa lũ miền Trung: 2.400 tỷ đồng bị cuốn trôi, người nuôi tôm trắng tay

(VTC News) -

"Thủ phủ" tôm hùm Sông Cầu (Đắk Lắk) tan hoang, hàng nghìn lồng bè nuôi tôm bị nước lũ cuốn phăng, tôm chết la liệt lên tới 99%.

Nguyễn Gia - Nguyễn Ngọc
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới