Mưa lũ miền Trung: 2.400 tỷ đồng bị cuốn trôi, người nuôi tôm trắng tay
(VTC News) -
"Thủ phủ" tôm hùm Sông Cầu (Đắk Lắk) tan hoang, hàng nghìn lồng bè nuôi tôm bị nước lũ cuốn phăng, tôm chết la liệt lên tới 99%.
Nguyễn Gia - Nguyễn Ngọc
Tin mới
Yamaha Grande - trọn vẹn công nghệ, tiết kiệm nhiên liệu dẫn đầu
17:35 25/11/2025
Thị trường
17:34 25/11/2025
17:34 25/11/2025
VTC NEWS TV
Giới đầu tư 'xoay trục' về nhà phố Vịnh Tiên, giá chỉ từ 134 triệu/m2 đất
17:32 25/11/2025
Bất động sản
SeABank ra mắt giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp mới chuyển đổi từ hộ kinh doanh
17:25 25/11/2025
Tài chính
Lộ trình cấm xe máy xăng ở Hà Nội thế nào?
17:25 25/11/2025
Tin nóng
Việt Nam khởi động dự án tăng cường năng lực ứng phó bạo lực gia đình
17:16 25/11/2025
Thời sự quốc tế
Nghiên cứu mới: Pin xe điện đời mới bền hơn, 'miễn nhiễm' với hỏng hóc
17:11 25/11/2025
Giao thông xanh
Lập 168 công ty 'ma', chi hơn 4,2 tỷ hối lộ cán bộ thuế
16:56 25/11/2025
Pháp đình
Lũ lụt làm 13 người chết ở Thái Lan, U22 Việt Nam có thể đổi sân đá SEA Games
16:54 25/11/2025
Bóng đá Việt Nam
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương trả bảo hiểm cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt
16:51 25/11/2025
Tin nóng
Vụ kẹo Kera: Tách vụ án hình sự Công ty Asia Life về hành vi sản xuất hàng giả
16:48 25/11/2025
Pháp đình
Bộ Tài chính sẽ xem xét nâng mức doanh thu chịu thuế với hộ kinh doanh
16:24 25/11/2025
Tài chính
Sau hơn nửa thế kỷ, dàn diễn viên phim 'Đến hẹn lại lên' giờ ra sao?
16:15 25/11/2025
Sao Việt
Đàm phán kế hoạch hòa bình chưa ngã ngũ, chiến trường Nga – Ukraine vẫn nóng rực
16:11 25/11/2025
Thời sự quốc tế
CEO Diễn đàn kinh tế Mùa Thu 2025: AI là công cụ, không thể thay con người
16:07 25/11/2025
AI
Những trận cầu nghẹt thở - trải nghiệm thể thao hiện đại cùng VNPAY tại VBC 2025
16:07 25/11/2025
Hậu trường
Trung Quốc phóng tàu thay thế lên Thiên Cung giải cứu 3 phi hành gia mắc kẹt
16:05 25/11/2025
Thời sự quốc tế
Tân thạc sĩ bế con nhận bằng, khoảnh khắc em bé mỉm cười gây 'bão' mạng xã hội
16:04 25/11/2025
Tin tức - Sự kiện
Iran tử hình công khai người bị kết tội hiếp dâm
16:03 25/11/2025
Thời sự quốc tế
Giám đốc FBI cử lực lượng phản ứng nhanh bảo vệ bạn gái
16:01 25/11/2025
Thời sự quốc tế
Loạt xe SUV hạng sang cho nhà giàu Việt, giá từ 3 tỷ đồng
16:01 25/11/2025
Thị trường
XSMB 25/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 25/11/2025
16:00 25/11/2025
Xổ số miền Bắc
Vietlott 25/11 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 25/11/2025 - Xổ số Power 6/55
16:00 25/11/2025
Xổ số
Phê duyệt Đề án xây dựng và quảng bá Thương hiệu Quốc gia
15:54 25/11/2025
Sản phẩm
KienlongBank tăng cường năng lực bảo mật với chứng nhận ISO/IEC 27001:2022
15:43 25/11/2025
Tài chính
MB ký khoản vay hợp vốn xanh trên thị trường quốc tế trị giá 500 triệu USD
15:13 25/11/2025
Kinh tế
Bảng xếp hạng giải UEFA Champions League 2025-2026 lượt 5
15:11 25/11/2025
Champions League
Đối đầu không tặc, nữ tiếp viên dũng cảm chắn đạn, cứu hơn 200 người
15:11 25/11/2025
Thế giới
Vietravel thoái hết vốn khỏi ngành hàng không
15:08 25/11/2025
Đầu Tư
Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về mức độ ứng dụng AI
15:07 25/11/2025
AI