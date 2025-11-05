Cầu thủ co giật trên sân, đi cấp cứu giữa trận đấu

(VTC News) -

Sự cố xảy ra trong trận đấu giữa câu lạc bộ Trẻ Phù Đổng và Hà Nội Bulls thuộc bảng A giải Hạng Ba Quốc gia 2025. Trận đấu diễn ra trên sân vận động Hoài Đức (Hà Nội) chiều nay (5/11). Cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn bất ngờ ngã xuống sân khi không va chạm với ai, có biểu hiện co giật.

Cầu thủ đi cấp cứu giữa trận đấu.

Thời điểm Nguyễn Anh Tuấn ngã ra sân, tình huống bóng diễn ra ở phần sân đối diện. Các cầu thủ trên sân và khán giả ngay lập tức hô hoán để trọng tài cho tạm dừng trận đấu, gọi đội ngũ y tế vào sân sơ cứu. Cầu thủ của câu lạc bộ Trẻ Phù Đổng được đưa lên cáng ra xe cấp cứu, đến bệnh viện.

Tình hình sức khỏe của cầu thủ này đã ổn định. Anh tỉnh táo trở lại sau khi được chăm sóc ở bệnh viện.

Sau ít phút gián đoạn, trọng tài cho 2 đội bóng thi đấu tiếp. Các đồng đội của Nguyễn Anh Tuấn giúp Trẻ Phù Đổng giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Hà Nội Bulls. Đây là trận thắng thứ hai của Trẻ Phù Đổng ở giải Hạng Ba mùa này. Với thành tích bất bại (8 điểm), đội bóng này tạm đứng đầu bảng A.