(VTC News) -

Nguồn tin của Báo Điện tử VTC News xác nhận Quế Ngọc Hải và câu lạc bộ Thanh Hóa đạt thỏa thuận kết thúc sớm hợp đồng. Trung vệ sinh năm 1993 rời đội bóng xứ Thanh ngay trong kỳ nghỉ này. Cựu đội trưởng đội tuyển Việt Nam chọn được bến đỗ mới và sẽ chính thức hoàn tất vụ chuyển nhượng khi các câu lạc bộ được phép đăng ký cầu thủ giữa mùa.

Quế Ngọc Hải gia nhập CLB Thanh Hóa vào tháng 6/2025 sau khi bất ngờ chia tay câu lạc bộ Bình Dương. Cầu thủ 32 tuổi mới thi đấu 7 trận cho câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa tại V.League và Cúp Quốc gia mùa này, trong đó chỉ có 3 trận đá chính.

Quế Ngọc Hải chia tay CLB Thanh Hóa.

Chấn thương dai dẳng khiến Quế Ngọc Hải không đóng góp được nhiều cho đội bóng xứ Thanh trên sân. Trong 3 trận đấu gần nhất, tổng thời gian thi đấu của Quế Ngọc Hải chưa đến 20 phút.

Trong khi đó, câu lạc bộ Thanh Hóa gặp nhiều khó khăn về vận hành và tài chính trong những tháng gần đây do biến động ở cấp lãnh đạo. Đội bóng xứ Thanh vốn không phải câu lạc bộ được đánh giá cao về sức mạnh đội hình ở mùa giải này. Khó khăn hậu trường càng khiến họ lao đao. Trong bối cảnh như vậy, việc Quế Ngọc Hải chia tay CLB Thanh Hóa có thể là quyết định tốt cho đôi bên.

Thầy trò huấn luyện viên Choi Won-kwon thi đấu đầy quyết tâm trong thời gian gần đây. Trong 5 trận gần nhất, câu lạc bộ Thanh Hóa chỉ thất bại một lần (thua Thể Công Viettel với tỷ số 0-1). Đội bóng xứ Thanh tạm thoát vị trí cuối bảng, đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng và còn 1 trận đấu bù để cải thiện điểm số.