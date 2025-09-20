Tiền vệ U23 Việt Nam cứu CLB Thanh Hóa thoát thua Hải Phòng

(VTC News) -

Highlight Thanh Hóa 2-2 Hải Phòng.

Tối 20/9, câu lạc bộ Thanh Hóa hòa Hải Phòng với tỷ số 2-2 trên sân nhà. Đội bóng xứ Thanh chưa thắng trận nào ở mùa giải này nhưng việc có điểm sau chuỗi 3 trận thua liên tiếp vẫn là điểm tích cực đối với thầy trò huấn luyện viên Choi Won-kwon.

CLB Hải Phòng dẫn trước 2-0 nhờ các bàn thắng của Luiz Antonio - cựu cầu thủ Thanh Hóa - và Lê Mạnh Dũng trong hiệp một. Tuy nhiên, đội chủ nhà cho thấy tinh thần thi đấu quyết tâm trong hiệp 2 và suýt tạo ra màn ngược dòng trước đối thủ trong thế bị dẫn 2 bàn.

Lê Văn Thuận (bên phải) góp công lớn giúp CLB Thanh Hóa thoát thua.

Cầu thủ 19 tuổi Lê Văn Thuận là cái tên nổi bật của CLB Thanh Hóa. Tuyển thủ U23 Việt Nam ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 sau pha kiến tạo của Nguyễn Ngọc Mỹ. Không lâu sau đó, Văn Thuận - cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V.League mùa trước - thực hiện cú đá phạt góc vừa tầm để Mamadou Mbodj đánh đầu ghi bàn gỡ hòa.

CLB Thanh Hóa tấn công liên tục trong giai đoạn cuối trận. Thủ môn Nguyễn Đình Triệu và các đồng đội ở hàng phòng ngự Hải Phòng phải hoạt động vất vả để giữ tỷ số hòa.