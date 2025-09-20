Đội tuyển Việt Nam thắng Hong Kong 9-1

(VTC News) -

Đội tuyển futsal Việt Nam đấu với Hong Kong (Trung Quốc) trong trận ra quân tại vòng loại giải châu Á. Trước đối thủ thua kém gần 100 bậc trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất, thầy trò huấn luyện viên Diego Giustozzi không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng đậm.

Đội tuyển Việt Nam mất 5 phút để ghi bàn mở tỷ số từ pha dứt điểm của Châu Đoàn Phát. Những bàn thắng đến liên tiếp sau đó. Nguyễn Thịnh Phát, Nhan Gia Hưng, Nguyễn Đa Hải và Phạm Đức Hòa lần lượt lập công nâng tỷ số lên 5-0.

Đội tuyển Việt Nam thắng trận ra quân. (Ảnh: VFF)

Các cầu thủ Hong Kong (Trung Quốc) cố gắng tấn công tìm bàn thắng rút ngắn tỷ số nhưng không tạo ra mối đe dọa đáng kể đối với thủ môn Phạm Văn Tú. Phải đến hiệp 2, họ mới ghi bàn sau pha dứt điểm củy Lee Ho Yin.

Dù vậy, đội tuyển Việt Nam nhanh chóng tái lập và nới rộng cách biệt. Thế trận càng trở nên dễ dàng hơn cho các học trò của huấn luyện viên Diego Giustozzi khi đối thủ nhận thẻ đỏ (phải chơi thiếu người trong 5 phút).

Từ Minh Quang lập cú hattrick trong hiệp 2. Nguyễn Mạnh Dũng cũng có một bàn thắng xen giữa. Đội tuyển Việt Nam kết thúc trận đấu với chiến thắng 9-1 và tạm thời đứng đầu bảng E.

Ở lượt trận thứ hai, đội tuyển futsal Việt Nam gặp chủ nhà Trung Quốc. Trận đấu khó nhất của thầy trò HLV Giustozzi là cuộc đối đầu Lebanon ở lượt cuối, diễn ra ngày 24/9.