Trực tiếp bóng đá Thanh Hóa vs Thể Công, vòng 9 V.League 2025-2026

Thanh Hóa đấu với Thể Công (18h ngày 2/11)

Câu lạc bộ Thanh Hóa tạm đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng V.League 2025-2026 trước trận gặp Thể Công. Việc các đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong nhóm cuối bảng xếp hạng không thắng ở vòng này là cơ hội cho đội bóng xứ Thanh bứt lên. Tuy nhiên, giành 3 điểm không phải nhiệm vụ đơn giản đối với CLB Thanh Hóa vốn đang trong cơn khủng hoảng cả trong và ngoài sân đấu.

Một vài tín hiệu tích cực xuất hiện ở câu lạc bộ Thanh Hóa trong thời gian gần đây. Thầy trò huấn luyện viên Choi Won-kwon vừa thắng trận đầu tiên trong mùa giải. Đó là trận bất bại thứ tư trong 5 trận gần nhất của đội bóng xứ Thanh. CLB Thanh Hóa không trận nào không ghi bàn, vấn đề của họ là hiệu quả hàng công có đủ bù đắp số lần thủng lưới hay không.

Trận đấu giữa Thanh Hóa và Thể Công Viettel diễn ra lúc 18h ngày 2/11.

So với đội chủ nhà, Thể Công Viettel rõ ràng có nhiều yếu tố vượt trội. Chất lượng đội hình cũng như lối chơi của CLB đang đứng thứ tư trên bảng xếp hạng tốt hơn đối thủ. Tuy nhiên, thất bại trước đội cuối bảng Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 8 cho thấy dấu hiệu của sự không ổn định.

Phong độ sân khách của Thể Công Viettel cũng không tốt. Họ chưa giành được chiến thắng nào trên sân đối phương ở mùa giải này. Tính xa hơn, trong 7 trận đấu gần nhất thi đấu ở ngoài Hà Nội, đội bóng của huấn luyện viên Popov chỉ hòa hoặc thua. Cũng trên sân Thanh Hóa mùa trước, Thể Công Viettel thất bại với tỷ số 1-3.