Chuẩn sống đa cực trải nghiệm, đa tầng kết nối tại Vinhomes Golden City

(VTC News) -

Với cấu trúc “mọi trải nghiệm trong một điểm đến”, Vinhomes Golden City (Dương Kinh, Hải Phòng) không chỉ là nơi an cư, mà là không gian để mỗi gia đình xây dựng một phong cách sống mới: đủ đầy, tiện nghi và kết nối. Dự án được kỳ vọng trở thành biểu tượng an cư mới tại phía Nam Hải Phòng, song hành bứt phá cùng khu vực trong thập kỷ tăng trưởng mạnh nhất.

Đô thị đa cực trải nghiệm - Mô hình sống mới của cư dân hiện đại

Trong nhịp phát triển mạnh mẽ của Hải Phòng thập kỷ gần đây, nhu cầu về một môi trường sống không chỉ đầy đủ tiện nghi mà còn giàu trải nghiệm đang trở nên rõ nét hơn bao giờ hết.

Thay vì lựa chọn các khu đô thị đơn chức năng, người mua nhà - đặc biệt là nhóm cư dân trẻ và gia đình nhiều thế hệ, đang tìm kiếm những không gian có thể “biến hình” theo nhịp sống mỗi ngày, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống, làm việc, giải trí, nghỉ dưỡng và gắn kết gia đình. Tại Dương Kinh, Vinhomes Golden City xuất hiện như một “tâm điểm vàng” của xu hướng sống mới ấy.

Được quy hoạch theo mô hình đô thị đa cực trải nghiệm, dự án mang đến một hệ sinh thái an cư khép kín với không gian xanh, hạ tầng giáo dục, thể thao, văn hoá giải trí hiện đại nằm kề nhau trong bán kính đi bộ. Mỗi ngôi nhà, vì thế, trở thành tâm điểm kết nối giữa con người và tiện ích, giữa nhịp sống hiện đại và giá trị lâu bền.

Tháng 11/2025, nhiều tiện ích cảnh quan xanh đã hiện hữu trên công trường Vinhomes Golden City

Trên quy mô hơn 240ha, dự án chỉ dành 27% diện tích cho xây dựng. 41ha dành riêng cho cây xanh và mặt nước với 5 đại công viên chủ đề, 25 công viên nội khu.

Vinhomes Golden City như một resort xanh giữa lòng phố cảng, nơi mỗi cư dân được hưởng 16m2 không gian xanh - một tỷ lệ vàng mà hiếm khu đô thị nào tại Hải Phòng chạm tới.

Những “lá phổi sinh thái” kéo dài từ khu thấp tầng tới các trục thương mại, kiến tạo chất sống cân bằng, tràn đầy năng lượng cho cư dân.

“Vì đi làm căng thẳng, tôi rất cần không gian xanh cho con vui chơi và người lớn thư giãn. Ở đây, chỉ cần đi bộ vài phút là đã có cả công viên rộng, không phải chen chúc như trong phố cũ”, chị Thuỳ Linh, cư dân tương lai khu Bình Minh, chia sẻ.

Một đô thị đa trải nghiệm không thể thiếu trục tiện ích giáo dục - yếu tố được các gia đình trẻ đặc biệt coi trọng. Tại Vinhomes Golden City, 5 cụm trường nằm ngay trong nội khu giúp trẻ nhỏ di chuyển thuận tiện và an toàn, đồng thời mang lại sự an tâm cho phụ huynh.

Đáng chú ý, hệ thống trường liên cấp Vinschool dự kiến khai giảng vào tháng 8/2026 sẽ mở ra môi trường học tập chuẩn quốc tế ngay cạnh nhà. Sau giờ lên lớp, chuỗi công viên, sân chơi và bể bơi trong đại đô thị tiếp tục đóng vai trò như “lớp học kỹ năng mở”, hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần.

Cực sôi động của giao thương và giải trí

Nếu công viên tạo nhịp sống xanh, giáo dục tạo nền tảng tri thức thì cực còn lại trong mô hình đô thị đa trải nghiệm tại Vinhomes Golden City là thương mại, dịch vụ.

Với các tuyến phố 15-78m cùng những dãy nhà phố đa dạng diện tích lớn, thiết kế đa công năng, Vinhomes Golden City đang định hình trung tâm thương mại mới phía Nam Hải Phòng.

Các chuyên gia nhận định, khu vực này sẽ hưởng lợi mạnh từ loạt dự án hạ tầng trọng điểm, như Vành đai 2 (đoạn Tân Vũ - Hưng Đạo - Bùi Viện), cầu Rào 3, tuyến đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, khu bến cảng & Trung tâm Logistics Nam Đồ Sơn, và mạng lưới sân bay, công nghiệp, cảng biển hiện hữu, như Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Khu kinh tế ven biển phía Nam...

Đây là nền tảng để dòng khách, dòng cư dân đông đảo đổ về Vinhomes Golden City, tạo đòn bẩy cho các mô hình kinh doanh, dịch vụ phát triển.

Vinhomes Golden City sở hữu tiện ích “all-in-one” mang tới cuộc sống đủ đầy, tiện nghi cho cư dân

Ngay trong nội khu, loạt cửa hàng dịch vụ, F&B, siêu thị tiện lợi, khu chăm sóc sức khỏe và các tuyến phố thương mại sẽ tạo “vòng tròn trải nghiệm” đầy đủ, nơi cư dân có thể ăn, chơi, mua sắm, giải trí chỉ trong cùng một điểm đến.

Ngày 13/12 tại văn phòng bán hàng Vinhomes Golden City Hải Phòng sẽ diễn ra sự kiện The Golden Moment – Thời khắc hoàng kim” dành riêng cho giới đầu tư và những nhà sưu tầm tinh anh tại Hải Phòng

“Tôi muốn một nơi mà gia đình chỉ cần đi bộ là có thể ăn uống, tập thể thao, mua sắm. Con nhỏ không phải đi xa để học. Người lớn cũng có không gian làm việc - giao lưu. Đây là điều mà nhiều khu đô thị chưa đáp ứng được”, anh Quang Hưng, cư dân tương lai của khu Ánh Sao, chia sẻ.

Một đô thị đa cực trải nghiệm cũng không thể thiếu những không gian chung cho mọi thế hệ. Vinhomes Golden City quy hoạch chuỗi tiện ích liên hoàn, gồm sân tập thể thao, sân chơi trẻ em, vườn thiền, yoga, đường dạo cảnh quan… vừa đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể chất, vừa tạo nên đời sống tinh thần phong phú, gắn kết để hình thành một cộng đồng cư dân giàu bản sắc.

Vinhomes Golden City nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng và nhà đầu tư

Đối với các nhà đầu tư, việc sở hữu tài sản nằm trong đô thị đa cực trải nghiệm, đa tầng kết nối giúp tăng độ bền giá trị. Khi hạ tầng giao thông, công nghiệp, dịch vụ tiếp tục phát triển mạnh tại Nam Hải Phòng, bất động sản gắn với hệ sinh thái đầy đủ tiện ích như Vinhomes Golden City sẽ có lợi thế cạnh tranh rõ rệt và dưa địa tăng giá rộng mở.