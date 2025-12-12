VN-Index 'bốc hơi' 52 điểm, sắc đỏ bao trùm thị trường

(VTC News) -

Chốt phiên chiều nay (12/12), VN-Index giảm 52 điểm, xuống ngưỡng 1.646 điểm, trong khi HNX-Index giảm 5,78 điểm về ngưỡng 250 điểm. Tương tự, Upcom-Index cũng giảm gần 1 điểm về ngưỡng 119 điểm.

Sắc đỏ bao trùm sàn HoSE với gần 300 mã giảm giá, gấp hơn 7 lần số mã tăng, phản ánh tâm lý thận trọng và áp lực bán mạnh trên diện rộng.

Rổ VN30 mất tới 57 điểm, rơi khỏi mốc 1.900. Đây là phiên giảm thứ tư liên tiếp kể từ khi VN-Index thất bại trong nỗ lực chinh phục mốc 1.770 điểm; tổng mức điều chỉnh đã lên đến 106 điểm, tương đương 6,06%.

Giữa sắc đỏ, QCG là cái tên hiếm hoi tăng trần. Ngược lại, HoSE ghi nhận đến 31 cổ phiếu bị bán sàn như: CII, DIG, EIB, HDG, NVL, APH, DXG, FIT, GEX, PDR, TAL, TCH, VIX, VSC…

VN-Index 'bốc hơi' 52 điểm trong phiên giao dịch 12/12. (Ảnh minh họa).

Tất cả nhóm ngành đều giảm, trong đó dịch vụ tiêu dùng dẫn đầu mức giảm với 6,5%; bất động sản, chứng khoán, bảo hiểm, năng lượng và vận tải đều giảm hơn 3%; riêng nhóm ngân hàng mất 2,7%.

Thanh khoản thị trường phục hồi đáng kể so với phiên thấp điểm trước đó, với giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt gần 24.300 tỷ đồng, cho thấy lực bán chủ động tăng mạnh trong bối cảnh thị trường rung lắc mạnh cuối tuần.

Trước đó, trong phiên sáng, sàn HoSE có 63 mã tăng và 238 mã giảm, VN-Index giảm 20,63 điểm xuống 1.678,27 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 245,4 triệu đơn vị, giá trị 7.240 tỷ đồng, tăng hơn 12% về khối lượng và 18% về giá trị so với phiên sáng hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 16,1 triệu đơn vị, giá trị 467 tỷ đồng.

Nhóm bluechip chỉ còn BCM, CTG, SSI và STB ghi nhận mức tăng nhẹ và VIB về tham chiếu, còn lại đều giảm.

Trong đó, dẫn đầu là hai cổ phiếu "nhà Vin": VHM -3,3% xuống 97.800 đồng và VRE -2,2% xuống 28.850 đồng, trong khi VIC thu hẹp đà giảm, mất 1,5% xuống 143.800 đồng, cổ phiếu liên quan khác là VPL vẫn giảm khá mạnh -6,6% xuống 85.000 đồng. Tổng cộng các mã trên đã lấy đi gần 8 điểm của VN-Index.

Các bluechip khác ngoài MWG và VJC giảm hơn 2%, thì còn lại cũng chỉ giảm trên dưới 1% đôi chút.

Nhóm các cổ phiếu vừa và nhỏ ở chiều tăng điểm khá ảm đạm, ngoài cổ phiếu BMP khi có lúc tăng kịch trần, trước khi kết phiên +4% lên 176.200 đồng, khớp 0,16 triệu đơn vị.