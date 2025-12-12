Mondelez Kinh Đô lần thứ tư thuộc Top 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững

(VTC News) -

Công ty Mondelez Kinh Đô Việt Nam vinh dự tiếp tục được ghi nhận tại Top 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững trong lĩnh vực sản xuất thuộc Chương trình Đánh giá, Công bố Doanh nghiệp Bền vững tại Việt Nam 2025 (CSI 2025).

Đây là năm thứ tư doanh nghiệp được vinh danh trong khuôn khổ chương trình, một trong những hệ thống đánh giá uy tín và toàn diện về thực hành phát triển bền vững tại Việt Nam.

Đại diện công ty Mondelez Kinh Đô nhận giải thưởng Top 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam (CSI 2025)

Năm 2025 đánh dấu 10 năm Chương trình CSI được VCCI chủ trì tổ chức theo chỉ đạo của Chính phủ, với sự đồng hành của nhiều bộ, ngành nhằm thúc đẩy thực hành bền vững trong chiến lược sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp.

Bộ chỉ số năm nay tiếp tục phản ánh xu hướng chuyển dịch từ “tuân thủ” sang “đổi mới sáng tạo”, đồng thời lần đầu tiên ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu hóa quá trình đánh giá. Chương trình thu hút hơn 500 hồ sơ trên cả nước, cho thấy sức hút và tầm ảnh hưởng rộng của CSI trong cộng đồng doanh nghiệp.

Là doanh nghiệp thực phẩm hàng đầu tại Việt Nam, Mondelez Kinh Đô đang sở hữu danh mục sản phẩm đa dạng, kết hợp giữa các thương hiệu toàn cầu như Oreo, LU, Cadbury Dairy Milk và những thương hiệu Việt Nam thân quen như Kinh Đô, Cosy, Solite, cùng mạng lưới hàng trăm ngàn điểm bán và hệ thống sản xuất đạt chuẩn toàn cầu của tập đoàn Mondelez International.

Song song với giải thưởng CSI 2025, Mondelez Kinh Đô cũng lần thứ tư được Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham) ghi nhận tại ESG Impact Showcase 2025 ở hai hạng mục: Tác động Môi trường - Khí hậu và Tác động Xã hội, và năm thứ tám liên tiếp giành giải thưởng Doanh nghiệp thực hành xuất sắc về Trách nhiệm Xã hội (Amcham CSR Recognition). Các ghi nhận này phản ánh kết quả từ những sáng kiến trong môi trường, xã hội, phát triển con người và vận hành doanh nghiệp.