Bán gấp nhà quê, tôi vẫn 'trượt' căn hộ Hà Nội vì giá tăng 750 triệu sau 3 tuần

(VTC News) -

Dù giá căn hộ ở Hà Nội tăng vùn vụt, phương án bán nhà đất ở quê để góp thêm vào khoản tiền đang có và tiền vay mượn để mua vẫn được rất nhiều gia đình lựa chọn; bởi quan sát thị trường mấy năm qua, mọi người đều thấy giá chỉ biến động theo chiều tăng. Nếu cứ chờ đợi thêm, chốn an cư thành thị sẽ ngày càng xa tầm với, vì vậy nên phải cố gắng thu xếp tài chính càng nhanh càng tốt trước khi giá tăng cao thêm nữa.

Thế nhưng không ít gia đình lâm vào tình trạng "mắc kẹt cả hai đầu" khi nhà quê đã bán mà nhà phố không mua được, hoặc chỉ có thể mua căn hộ kém xa kỳ vọng, chỉ vì giá nhà thực tế còn tăng nhanh hơn những gì họ hình dung, như tình huống mà tác giả các bài "3 thế hệ chui trong căn hộ bé tí vì lỡ bán đất quê, giá nhà Hà Nội tăng như gió" và "Đất quê tăng vài trăm triệu còn nhà Hà Nội tăng 3 tỷ, tôi vỡ mộng bỏ quê lên phố" gặp phải.

Và tôi cũng vậy. Năm nay tôi 35 tuổi, vẫn đang trên hành trình mua nhà Hà Nội.

Sau hơn 15 năm lập nghiệp, vợ chồng tôi cuối cũng cũng tích góp được 1,5 tỷ đồng và muốn hiện thực hóa ước mơ này. Tháng 3 năm nay, tôi "rà" khắp các trang mạng xã hội, sàn giao dịch để tìm một căn chung cư rộng rãi, không quá xa chỗ với giá cả hợp lý và cuối cùng cũng phát hiện một căn rất ưng ý được rao qua môi giới. Căn hộ 3 phòng ngủ này rộng 80m², ở gần Vành đai 3, giao thông thuận tiện, giá rao là 2,95 tỷ đồng.

Tôi tính toán phương án tài chính, ngoài 1,5 tỷ đồng tiền tiết kiệm, tôi sẽ bán căn nhà ở quê mà bố mẹ cho, giá khoảng 1 tỷ đồng, gần 500 triệu đồng còn lại sẽ vay ngân hàng. Tóm lại, giá căn nhà này nằm trong tầm với, chỉ cần thương lượng thêm một chút là ổn.

Tôi gặp chủ nhà, thể hiện thiện chí muốn mua và xin chờ thêm 3 tuần để bán căn nhà ở quê, chấp nhận đặt cọc trước 100 triệu đồng. Trong hai tuần, tôi cùng bố mẹ ráo riết tìm người quen để bán nhà gấp. Giá thị trường của căn nhà lúc đó là khoảng 1,2 tỷ đồng nhưng tôi chấp nhận bán lỗ, trả môi giới cao để đẩy đi nhanh nhất có thể.

Sau 10 ngày, tôi tìm được người mua phù hợp, nhưng lại mất đến 15 ngày để hoàn thành tất cả các thủ tục pháp lý rồi mới nhận được tiền. Hào hứng gọi điện cho chủ nhà, tôi bị "dội một gáo nước lạnh" khi bị từ chối thẳng thừng. Anh ấy bảo đã quá hạn đặt cọc, thêm nữa giờ giá nhà tăng cao, nếu tôi chấp nhận mua với giá 3,7 tỷ đồng thì mới nói chuyện tiếp.

Giá nhà tăng chóng mặt khiến tôi mệt mỏi, kiệt sức khi chạy theo giấc mơ an cư. (Ảnh minh họa: AI)

Tôi sững sờ vì căn nhà tăng thêm 750 triệu đồng chỉ trong hơn ba tuần. Chủ nhà giải thích rằng thị trường bất động sản giờ biến động theo tuần, thậm chí giá nhà còn đang tăng theo ngày, rằng thật ra anh ấy còn chưa biết có nên bán cho tôi với giá vừa "hét" hay không.

"Người khác đã trả 3,6 tỷ, anh còn định tăng lên 3,8 tỷ đồng. Anh còn đắn đó lắm nhưng vì em nhiệt tình quá nên mới tính bán cho em đấy. Em mua thì chốt nhanh để anh còn tìm người khác", chủ nhà nói.

Tôi cúp máy, lòng nặng trĩu; vừa hụt hẫng vì trượt căn nhà ưng ý, vừa tê tái vì bất lực trước tốc độ tăng giá quá nhanh. Chúng tôi đã khẩn cấp bán đi tài sản lớn nhất của gia đình nhưng vẫn không thể bắt kịp đà tăng giá của bất động sản thành phố, trong khi đường lui ở quê đã bị cắt đứt.

Hiện tôi có 2,5 tỷ đồng trong tài khoản nhưng căn nhà mơ ước vẫn ở trong mơ, và gia đình tiếp tục ở trọ. Bao năm hai vợ chồng cố gắng tối đa dùng sức lao động để đuổi theo giấc mơ an cư, nhưng phải thua tốc độ tăng giá kinh khủng của bất động sản.

Hiện tại, chúng tôi vẫn tiếp tục tìm nhà nhưng tinh thần không còn hăng hái như trước vì dù giảm kỳ vọng thì vẫn khó tìm được căn hộ nằm trong khả năng tài chính. Đuổi theo giấc mơ an cư ở Hà Nội là cuộc đua khốc liệt đến mức người có thu nhập khá vẫn dễ dàng thành kẻ chậm chân.

Tôi không dám mong giá nhà giảm, chỉ hy vọng đà tăng bớt nhanh để khoản tiền 2,5 tỷ đồng của vợ chồng tôi không bị "teo tóp" thêm quá nhiều. Vợ tôi thì muốn "đầu hàng", gợi ý hay là chịu lỗ mua lại căn nhà ở quê, chuyển về sống gần ông bà nội. Đây cũng là một cách khả thi, tuy nhiên ngay cả khi chấp nhận mua lại với giá cao thì chủ mới của căn nhà chưa chắc đã chịu bán.

Đến giờ, hai vợ chồng vẫn như đang đứng giữa ngã ba đường trong việc lựa chọn hướng an cư.

