'Ra dại' là gì các TikToker và cộng đồng gen Z hay nhắc đến?

(VTC News) -

TrênTikTok và khắp các nền tảng mạng xã hội, những câu nói như “ra dại luôn”, “nó là ra dại luôn anh em ạ” xuất hiện với tần suất dày đặc. Không ít người bối rối khi nghe vì không hiểu từ "ra dại" có nghĩa là gì.

Từ này không có trong các từ điển chính thống, thế nhưng trong cộng đồng Gen Z, nó lại khá "hot", từ giới trẻ lan ra rộng hơn trong cộng đồng mạng, đặc biệt là nền tảng TikTok với các clip ngắn.

Trong ngôn ngữ Nghệ An, Hà Tĩnh, "ra dại" hay "ra điên" có nghĩa là phát điên, khùng, không bình thường: "Như rứa thì có mà ra dại" (như thế - cư xử như thế có mà điên), "ra dại à?" (điên à).

Còn trong ngôn ngữ gen Z vẫn được dùng phổ biến trên mạng xã hội hiện tại, “ra dại” là tiếng lóng chỉ những hành động khác thường mang màu sắc tăng động, lầy lội, ngố ngố dễ thương, thường gắn với trạng thái vui quá hoặc phấn khích quá mức. Nó được dùng để mô tả sự bùng nổ cảm xúc tích cực, hài hước chứ không hề có ý chê bai hay tiêu cực.

Từ này bắt đầu xuất hiện trên TikTok từ khoảng tháng 8, nổi bật nhất từ một nhóm chơi billiard. Chỉ sau vài tuần, "ra dại" lan rộng với tốc độ chóng mặt, kéo theo hàng loạt phiên bản chế, remix, thậm chí biến thành “meme quốc dân”.

Ý nghĩa của từ "Ra dại"

Từ "ra dại" xuất hiện nhiều trên mạng xã hội Threads.

Bạn Lê Gia Hưng (17 tuổi, Ninh Bình) chia sẻ: “Các bạn trong lớp cứ ăn miếng gì ngon là hét ‘ra dại luôn’ làm cả lớp cười xỉu. Em thấy từ này tạo vibe vui vẻ, nói cái là mọi người hiểu ngay tâm trạng".

Trong khi đó, cô bạn Đỗ Minh Thy (lớp 12, THPT Khương Đình) kể: “Như bạn em gặp crush mà bối rối quá cũng ‘ra dại’ luôn. Nói vậy cho đỡ quê, vừa cute vừa đỡ phải giải thích dài dòng".

Nhiều học sinh còn “bình chọn” “ra dại” là câu cửa miệng top 1 thời gian gần đây, bởi nó dễ dùng, dễ tạo tiếng cười và phù hợp với mọi tình huống. Từ việc ăn món ngon, thắng trò chơi, khoe điểm tốt… cho đến khoảnh khắc gặp người mình thích, tất cả đều có thể “ra dại”.

Các bạn học sinh còn “bình chọn” từ “ra dại” là câu cửa miệng top 1.

Trong phần bình luận, cộng đồng mạng cũng không bỏ lỡ cơ hội pha trò: “Chưa hiểu ‘ra dại’ là gì nhưng nghe xong thấy mình… dại thật"; “Lần đầu nghe tưởng ai bị dị ứng, ai ngờ trend mới"; Từ này mà vào họp phụ huynh chắc phụ huynh ‘ra dại’ thật"...

Sự phổ biến của “ra dại” gắn với các video ngắn, đơn giản, dễ lan truyền, tạo sự kết nối nhanh chóng giữa những người trẻ. Đây là cách gen Z thể hiện sự thân thiện, vui vẻ trong giao tiếp.

Từ sự bộc phát của giới trẻ trên mạng, “ra dại” giờ đã trở thành một phần của “từ điển Gen Z”, khiến những ai muốn theo kịp xu hướng mạng xã hội chắc chắn không thể bỏ qua. Ai biết được, chỉ vài tháng nữa có khi lại xuất hiện thêm một từ mới, và cộng đồng mạng sẽ lại tiếp tục “ra dại” vì cười.