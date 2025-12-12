Trước Giáng sinh nửa tháng, nhà hàng ở TP.HCM đã kín khách đặt chỗ

Chị Nguyễn Huyền Vân (ngụ đường Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng) cho biết, chị vừa đặt bàn cho cả gia đình hơn 20 người ở một nhà hàng để mừng lễ Giáng sinh.
Theo chị Vân, năm nay, gia đình chị đón 4 người thân ở Úc về TP.HCM. Chính vì vậy, ai cũng háo hức cho bữa tiệc sum vầy vào cuối tuần sau.
“Gia đình tôi có truyền thống đón Giáng sinh cùng nhau. Cha mẹ, anh em, con cháu khắp nơi tụ tập về đi ăn uống, vui chơi”, chị Vân nói.
Anh Võ Trọng Trí, đại diện một doanh nghiệp kinh doanh điện gia dụng chia sẻ, anh đã đặt bàn mừng lễ Giáng sinh cho nhân viên công ty ở một nhà hàng. Do là doanh nghiệp nhỏ nên buổi tiệc thường gọn nhẹ, ấm áp và thân tình.
"Giáng sinh như một dịp tri ân của ban lãnh đạo công ty đối với các nhân viên đã chăm chỉ làm việc xuyên suốt cả năm", anh Trí cho hay.
Cũng như chị Vân, anh Trí nhiều gia đình, doanh nghiệp ở TP.HCM cũng đã đặt bàn tại các nhà hàng để đón mừng lễ Giáng sinh. Số lượng bàn đặt trước trong dịp này đã tăng vọt so với ngày bình thường.
Bà Nguyễn Thanh Thúy, đại diện Nhà hàng hải sản Gold Fish (phường Tân Hưng) cho biết, lượng khách đặt bàn trong dịp lễ Giáng sinh năm nay đã tăng gấp 3 lần so với ngày thường. Đa số người dân đặt bàn với số lượng từ 5 - 30 người.
Theo bà Thúy, trong dịp Giáng sinh, người dân thường ăn các loại hải sản như cua hoàng đế Na Uy, tôm hùm Alaska, bào ngư Úc và các loài cá nước lạnh. Bên cạnh đó, các loại hải sản trong nước cũng rất được ưa chuộng như ốc hương, tôm sú, cua Cà Mau.
“Chúng tôi nghiên cứu nhiều combo tiệc khác nhau để người dân dễ dàng lựa chọn. Mức giá bình quân chỉ từ 400.000 đồng/người. Toàn bộ hải sản được chế biến đều là hàng tươi sống tại hồ. Đây là mức giá phù hợp để nhiều người dân có thể chi tiêu trong dịp lễ Giáng sinh này”, bà Thúy nói.
Còn theo ông Lý Nhất Hiếu, đại diện Hàng Dương Quán (phường Sài Gòn), lượng khách đặt bàn dịp lễ Giáng sinh tại nhà hàng này đã tăng gấp 2 lần, dự kiến còn tăng trong những ngày tới.
Ông Hiếu chia sẻ, Noel là lễ lớn của nhiều người dân ở TP.HCM. Đây cũng là dịp các gia đình đón người thân ở nước ngoài về, nên lượng đặt bàn tăng mạnh. Nhà hàng đã huy động tối đa nhân sự để tập trung phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp này.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, nhiều nhà hàng trên đường Lê Quý Đôn, Tú Xương, Nguyễn Giản Thanh (TP.HCM) cũng có lượng khách đặt bàn dịp lễ Giáng sinh tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường.
Các chuyên gia ngành F&B (kinh doanh thực phẩm, đồ uống) nhận định, cuối năm là dịp cao điểm để các nhà hàng, quán ăn gia tăng doanh thu, lợi nhuận. Đây là thời điểm kinh doanh "bù đắp" cho những tháng doanh thu sụt giảm. Những sản phẩm chất lượng, giá cả hợp lý sẽ được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn.
Báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực do iPOS.vn và Nestlé Professional cho thấy, ngành F&B của Việt Nam dự kiến tăng trưởng khoảng 9,6% trong năm 2025.
Theo báo cáo này, người tiêu dùng Việt không giảm chi tiêu, nhưng ưu tiên hơn với những lựa chọn chất lượng và giá hợp lý. Xu hướng ăn uống ở bên ngoài vào cuối tuần hay các dịp lễ ngày càng phổ biến, chiếm gần 70%.
Đặc biệt, người Việt sẵn sàng chi tiêu mạnh tay cho các bữa tối, đặc biệt là các dịp lễ, sinh nhật, kỷ niệm hay các buổi họp mặt gia đình, bạn bè.
Phân tích về triển vọng ngành F&B, Shinhan Securities Vietnam đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ trong việc ban hành những chính sách kích cầu và nâng cao mức độ minh bạch của thị trường nội địa. Điển hình như việc duy trì mức thuế VAT 8% cho đến hết năm 2026.
Ngoài ra, Nghị quyết 198/2025/QH15 quy định chuyển đổi từ hình thức thuế khoán sang thuế doanh thu đối với hộ kinh doanh kể từ 1/1/2026 là một bước chuyển mình quan trọng, tạo sân chơi công bằng về thuế, giảm sự cạnh tranh bất bình đẳng về giá. Về lâu dài, đây sẽ là động lực giúp thị trường bán lẻ, ngành F&B hoạt động hiệu quả và minh bạch hơn.