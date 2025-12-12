Weavers Vietnam cùng Hội Ilwoong, hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân hở hàm ếch

(VTC News) -

Weavers Vietnam - đơn vị phát triển thương hiệu học tiếng Anh Brainkey - đã phối hợp cùng Hội tình nguyện y tế Ilwoong, Hàn Quốc (Hội Ilwoong) triển khai hoạt động hỗ trợ y tế cho các bệnh nhân mắc dị tật khe hở môi và vòm miệng (hở hàm ếch).

Hội Ilwoong là tổ chức được thành lập dựa trên hoạt động tình nguyện y tế điều trị cho bệnh nhân mắc dị tật khe hở môi và vòm miệng do Giáo sư Min Byung-il khởi xướng tại Hàn Quốc từ năm 1968.

Tổ chức đã và đang triển khai các ca phẫu thuật miễn phí và hỗ trợ y tế cho bệnh nhân mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng và các dị tật vùng hàm mặt tại Việt Nam, Campuchia cùng nhiều quốc gia khác. Riêng tại Việt Nam, Hội Ilwoong đã duy trì hoạt động tình nguyện y tế liên tục suốt 30 năm dành cho bệnh nhân mắc dị tật khe hở môi và vòm miệng.

Đội ngũ y bác sĩ của Hội tình nguyện Ilwoong và đại diện Weavers Vietnam trong hoạt động hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân hở hàm ếch tại Việt Nam.

Weavers Vietnam đã đồng hành cùng các hoạt động tình nguyện tại địa phương của Hội Ilwoong nhằm góp phần cải thiện môi trường điều trị và hỗ trợ quá trình hồi phục cho các bệnh nhân. Công ty đã trao tặng sữa, đồ dùng học tập và sách vở cho khoảng 30 bệnh nhân, đồng thời hỗ trợ thiết bị y tế nhằm góp phần tạo lập môi trường phẫu thuật ổn định.

Dị tật khe hở môi và vòm miệng (hở hàm ếch) là dị tật bẩm sinh gây tách môi trên và vòm miệng, có thể ảnh hưởng đến các chức năng sinh hoạt hằng ngày như phát âm và ăn uống, do đó cần được phát hiện và điều trị sớm. Thông qua Hội Ilwoong, Weavers Vietnam đã liên tục duy trì các hoạt động hỗ trợ cho quá trình hồi phục của bệnh nhân suốt 3 năm liên tiếp kể từ năm 2023.

Weavers Vietnam là doanh nghiệp AI Edutech (công nghệ giáo dục ứng dụng trí tuệ nhân tạo) có trụ sở chính tại Hàn Quốc, chuyên về lĩnh vực học ngoại ngữ. Năm ngoái, công ty đã ra mắt dịch vụ học tiếng Anh “Brainkey” tại Việt Nam. Trong năm nay, công ty tiếp tục mở rộng danh mục dịch vụ với việc ra mắt các nền tảng học tiếng Hàn như “Tiếng Hàn cơ bản” và “Tiếng Hàn thực chiến”.

Ông Jung Sung-eun, Tổng Giám đốc Weavers Mind (trụ sở chính tại Hàn Quốc), chia sẻ:“Việc tạo ra một môi trường mà mọi người đều có thể được tiếp cận giáo dục một cách công bằng và vui vẻ là mục tiêu của doanh nghiệp.

Chúng tôi hy vọng các bệnh nhân có thể mở ra một tương lai khỏe mạnh thông qua điều trị, và trong thời gian tới, Chúng tôi sẽ tiếp tục các hoạt động đóng góp xã hội toàn cầu trong nhiều lĩnh vực như giáo dục và phúc lợi.”