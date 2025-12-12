Trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay 11/12/2025 - XSAG 11/12

XSAG 11/12. Kết quả xổ số An Giang hôm nay 11/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSAG 11/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSAG 11/12 - Trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay 11/12/2025 - XS đài An Giang thứ Năm ngày 11/12/2025

Xem thêm kết quả xổ số An Giang các ngày mở thưởng trước

- XSAG 4/12, kết quả xổ số An Giang thứ Năm ngày 4/12/2025

XSAG 4/12, kết quả xổ số An Giang hôm nay 4/12/2025.

- XSAG 27/11/2025

XSAG 27/11, kết quả xổ số An Giang ngày 27/11/2025.

- XSAG 20/11/2025

XSAG 20/11, kết quả xổ số An Giang ngày 20/11/2025.

- XSAG 13/11/2025

XSAG 13/11, kết quả xổ số An Giang ngày 13/11/2025.

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải đảm bảo còn nguyên vẹn, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng thưởng có thời hạn nhận thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng (ngày mở thưởng). Quá 30 ngày, vé số trúng sẽ không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé số trúng chỉ được nhận thưởng một lần với đủ giá trị giải thưởng trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ nhận đủ giá trị của tất cả các giải trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp đến lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thưởng thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 do Công ty Xổ số kiến thiết Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM mở thưởng.

- XSMN thứ 3 do Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bến Tre mở thưởng.

- XSMN thứ 4 do Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ mở thưởng.

- XSMN thứ 5 do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang mở thưởng.

- XSMN thứ 6 do Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh mở thưởng.

- XSMN thứ 7 do Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang, Bình Phước, Long An, TP.HCM mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật do Công ty Xổ số kiến thiết Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số An Giang hôm nay 11/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.