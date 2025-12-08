Lễ Giáng sinh năm 2025 rơi vào thứ mấy?

(VTC News) -

Lễ Giáng sinh, còn gọi là Noel, là một trong những dịp lễ quan trọng và được mong chờ nhất trên thế giới. Không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo sâu sắc khi kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giesu, Giáng sinh ngày nay còn là lễ hội văn hóa xã hội rộng lớn, lan tỏa tinh thần sẻ chia, yêu thương và đoàn tụ trong cộng đồng.

Lễ Giáng sinh năm 2025 rơi vào ngày nào?

Theo truyền thống lâu đời, Giáng sinh được bắt đầu từ đêm 24/12 với lễ vọng, còn ngày 25/12 là ngày lễ Giáng sinh chính thức. Năm 2025, ngày 25/12 rơi vào thứ Năm, tức mùng 6 tháng 11 Âm lịch. Việc ngày lễ này trùng vào giữa tuần đồng nghĩa nhiều người khó có thể nối Giáng sinh với kỳ nghỉ cuối tuần dài như mong muốn. Vì vậy, các hoạt động vui chơi, tụ họp thường phải thu gọn để tránh ảnh hưởng tới công việc và lịch sinh hoạt của ngày hôm sau.

Lễ Giáng sinh năm 2025 rơi vào thứ Năm.

Đối với các tín hữu Kitô giáo, đây là khoảng thời gian đặc biệt để chiêm niệm về tình yêu thương và sự hy sinh mà Chúa Giesu đem đến cho nhân loại. Giáng sinh nhắc nhở con người về lòng bao dung, tinh thần giúp đỡ lẫn nhau và những giá trị nhân ái mà ai cũng cần gìn giữ trong đời sống thường nhật.

Tuy nhiên, phạm vi ảnh hưởng của Giáng sinh từ lâu không còn giới hạn trong tôn giáo. Trên khắp thế giới, Giáng sinh đã trở thành ngày sum họp gia đình, nghỉ ngơi, trao gửi quà tặng và là dịp hâm nóng tình cảm giữa mọi người. Nền kinh tế cũng hưởng lợi khi nhiều thương hiệu tung ra các chương trình mua sắm, giảm giá lớn, tạo nên không khí nhộn nhịp đặc trưng của tháng cuối năm.

Tại các quốc gia phương Tây, Giáng sinh nằm trong chuỗi kỳ nghỉ dài, kéo dài đến tận Tết Dương lịch. Đây là khoảng thời gian tuyệt vời để các gia đình lên kế hoạch cho các chuyến du lịch, dã ngoại hay tổ chức tiệc tùng, gặp gỡ bạn bè. Không khí tưng bừng ấy cũng lan sang nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.

Đêm 24/12, đêm vọng Giáng sinh (Christmas Eve), là thời khắc quan trọng. Các nhà thờ thường tổ chức thánh lễ long trọng. Không chỉ người Công giáo tham dự, nhiều người ngoại đạo cũng tìm đến đây để cảm nhận bầu không khí lễ hội tràn đầy ánh sáng, âm nhạc và niềm hân hoan.

Càng gần đến dịp lễ, phố phường càng rực rỡ. Từ đầu tháng 12, các trung tâm thương mại, tuyến phố lớn và nhà thờ đều khoác lên mình lớp áo mới với ánh đèn lung linh, cây thông, mô hình tuần lộc hay ông già Noel khổng lồ. Các quán cà phê, nhà hàng cũng không kém phần đầu tư khi tung ra những góc sống ảo, thực đơn theo chủ đề Noel để thu hút khách.

Những hoạt động nội bộ trong trường học, công ty cũng tạo nên một phần không khí Giáng sinh sôi động. Các buổi tiệc nhỏ, hội diễn văn nghệ hay đêm dạ hội được tổ chức để mọi người có dịp quây quần. Đặc biệt, trẻ em luôn háo hức mong chờ phần quà từ “ông già Noel”, một trong những biểu tượng nổi bật nhất của mùa lễ này.

Không khí Giáng sinh tại Nhà thờ lớn Hà Nội. (Ảnh: Đắc Huy)

Nguồn gốc lễ Giáng sinh

Ngày 25/12 hàng năm được xem là thời điểm kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giesu, đồng thời là một nhân vật lịch sử người Do Thái. Theo Tân Ước, Chúa Giesu sinh ra tại Bethlehem, vùng đất thuộc Palestine ngày nay.

Câu chuyện Giáng sinh bắt đầu từ biến cố thiên thần Gabriel hiện ra báo tin cho Maria, một thiếu nữ ở Nazareth, rằng cô sẽ thụ thai bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Khi ấy, Maria đang đính hôn với Giuse, người thợ mộc thuộc dòng dõi vua David. Với lòng tin và sự vâng phục, Maria chấp nhận sứ mệnh thiêng liêng này.

Gần đến kỳ sinh nở, hai vợ chồng phải trở về Bethlehem để tham gia cuộc kiểm tra dân số theo lệnh Hoàng đế La Mã Augustus. Do lượng người đổ về quá đông, họ không tìm được chỗ nghỉ và buộc phải trú lại trong một chuồng gia súc. Tại đây, Chúa Hài đồng Giesu ra đời, được bọc trong khăn và đặt nằm trong máng cỏ đơn sơ.

Trên cánh đồng gần đó, các mục đồng đang canh giữ bầy chiên thì được thiên thần báo tin vui. Họ vội đến Bethlehem để chiêm ngưỡng hài nhi và dâng lời tôn vinh. Khoảnh khắc ấy thể hiện thông điệp rằng sự xuất hiện của Chúa dành cho tất cả mọi người – từ bậc quyền quý đến tầng lớp lao động bình dân.

Ngày 25/12 trùng với nhiều lễ hội quan trọng của tín ngưỡng ngoài Kito giáo tại La Mã cổ đại như Saturnalia hay Dies Natalis Solis Invicti, ngày tôn vinh “Mặt trời bất bại”.

Lễ Giáng sinh qua hàng nghìn năm vẫn giữ được giá trị cốt lõi nhưng cũng không ngừng được bổ sung sắc thái mới. Dù mang màu sắc tôn giáo hay văn hóa, mùa Noel luôn là thời điểm để con người hướng về nhau, sẻ chia niềm vui và hy vọng. Và dù năm 2025 Giáng sinh rơi vào ngày giữa tuần, không khí ấm áp của mùa lễ hội chắc chắn vẫn sẽ lan tỏa trong từng gia đình, từng góc phố.