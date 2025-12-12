Tổng thống Trump ký sắc lệnh thống nhất quy định AI toàn nước Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/12 đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm thiết lập khuôn khổ quản lý thống nhất trên toàn quốc đối với trí tuệ nhân tạo (AI), qua đó giảm vai trò của từng bang trong việc ban hành quy định riêng.

Sắc lệnh nêu rõ: “Để chiến thắng, các công ty AI của Mỹ phải được tự do đổi mới mà không bị cản trở bởi những quy định rườm rà. Nhưng việc các bang ban hành quy định quá mức đang cản trở yêu cầu này”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại lễ ký sắc lệnh về trí tuệ nhân tạo (AI) tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, Washington DC, ngày 11/12/2025. (Ảnh: Reuters)

Chính quyền Tổng thống Trump, với sự hỗ trợ của cố vấn phụ trách AI và tiền số David Sacks, thời gian qua đã thúc đẩy hướng đi cho phép quy tắc liên bang có quyền vượt trên các quy định cấp bang. Động thái này được cho là nhằm ngăn các bang do đảng Dân chủ lãnh đạo như California hay New York áp đặt các bộ luật chặt chẽ lên ngành công nghiệp AI đang phát triển nhanh.

Động thái này được xem là thắng lợi đối với các tập đoàn công nghệ như OpenAI, Google và quỹ đầu tư Andreessen Horowitz - những bên đã vận động nhằm hạn chế các quy định mà họ cho là quá khắt khe. Trong thời gian qua, nhiều công ty AI đã mở văn phòng gần trụ sở Quốc hội Mỹ và triển khai chiến dịch vận động thông qua một siêu ủy ban hành động chính trị (PAC) có ngân sách ít nhất 100 triệu USD phục vụ bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026.

Những người ủng hộ quy định liên bang thống nhất cho rằng sự khác biệt trong luật AI giữa các bang sẽ cản trở Mỹ trong cuộc cạnh tranh toàn cầu về công nghệ này. Trước đó, bản dự thảo sắc lệnh từng xuất hiện hồi tháng trước, đề xuất áp dụng một tiêu chuẩn liên bang duy nhất thay cho “tấm chắp vá gồm 50 bộ quy định khác nhau từ các bang”.