Phát hiện ổ giun bám ở đại tràng từ thói quen nhiều người mê

(VTC News) -

Người phụ nữ 57 tuổi, Bắc Ninh, đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thăm khám sau nhiều tháng đau bụng quanh rốn, rối loạn tiêu hoá từng đợt và sụt khoảng 2 kg. Bệnh nhân cho biết thường xuyên ăn rau sống và một số món tái, sống - thói quen làm tăng nguy cơ nhiễm ký sinh trùng đường ruột.

Sau khi khám lâm sàng, bác sĩ chỉ định nội soi đại tràng. Hình ảnh cho thấy nhiều sợi giun màu trắng ngà, dài khoảng 0,3-0,5 cm đang bám trong lòng đại tràng. Số lượng lớn cho thấy bệnh nhân nhiễm ký sinh trùng trong thời gian dài, nhưng không nhận biết do triệu chứng mờ nhạt. Kết quả xét nghiệm xác định đây là giun tóc, loài ký sinh phổ biến lây qua đường ăn uống khi thực phẩm hoặc tay nhiễm trứng giun từ đất.

Theo các bác sĩ Trung tâm Nội soi Tiêu hóa và Thăm dò chức năng, đây là trường hợp nhiễm giun tóc nặng, khá hiếm gặp ở người trưởng thành.

Người bệnh nội soi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

PGS.TS Lê Trần Anh, chuyên gia Nấm – Ký sinh trùng của bệnh viện, cho biết giun tóc gặp ở nhiều nơi trên thế giới, nhất là vùng khí hậu ấm ẩm, vệ sinh kém. Trẻ em dễ mắc hơn vì thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với đất. Nhiễm kéo dài có thể gây đau bụng, thiếu máu, suy dinh dưỡng và ảnh hưởng phát triển thể chất.

Giun tóc bám sâu vào niêm mạc đại tràng để hút máu, khiến người bệnh mệt mỏi, rối loạn tiêu hoá, thiếu vi chất và trong trường hợp nặng có thể dẫn đến sa trực tràng. Chẩn đoán dựa vào xét nghiệm phân tìm trứng giun hoặc soi đại tràng quan sát trực tiếp ký sinh trùng.

PGS Anh khuyến cáo người dân duy trì vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, sử dụng thực phẩm nấu chín, hạn chế rau sống chưa được rửa kỹ, dùng nguồn nước sạch và không đi chân đất. Trẻ nhỏ không nên chơi trực tiếp trên nền đất để hạn chế tiếp xúc với mầm bệnh.

Người có biểu hiện kéo dài như đau bụng quanh rốn, rối loạn tiêu hoá, sút cân hay thiếu máu không rõ nguyên nhân nên thăm khám sớm để được làm xét nghiệm phân hoặc nội soi đại tràng, từ đó phát hiện và điều trị kịp thời tình trạng nhiễm ký sinh trùng.