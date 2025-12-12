Tin không khí lạnh mạnh mới nhất và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

(VTC News) -

Tin không khí lạnh mạnh mới nhất

Ngày mai (13/12), đợt không khí lạnh cường độ mạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan rộng đến Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Cùng ngày, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét kèm mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to, có thể giảm bớt tình trạng ô nhiễm do bụi mịn tại nhiều địa phương những ngày qua. Mưa lớn ở khu vực này kéo dài từ đêm nay 12/12 và đến hết 13/12. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 13/12, miền Bắc chuyển mưa rét. (Ảnh minh hoạ)

Trong đó, vùng núi và trung du Bắc Bộ từ 13-14/12 rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại, đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 7-10°C, vùng núi cao có nơi dưới 5°C, đồng bằng 11-14°C, Bắc Trung Bộ 12-15°C.

Ngoài ra, ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp hội tụ trong đới gió Tây trên cao, từ đêm 13/12 đến hết đêm 14/12, Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to.

Trời rét đậm, có nơi rét hại, khả năng ảnh hưởng đến tới gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Mưa lớn có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp. Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày

Đêm 12 và ngày 13/12, Hà Nội mưa vừa, mưa to và dông, trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ 13/12, khu vực này trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-14°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF

Theo bảng cập nhật thời tiết, nhiệt độ 10 ngày tại trung tâm TP Hà Nội, ngày mai (13/12), nhiệt độ dao động 17-21°C.

Từ 14/12 đến hết 21/12, thời tiết khu vực này tạnh ráo. Trong đó, nhiệt độ cao nhất trong ngày 14/12 giảm còn 18°C, nhiệt độ thấp nhất 15°C, trời rét.

Ngày 15/12, nhiệt độ cao nhất ban ngày tăng lên ngưỡng 21°C, trời ấm áp hơn nhưng nhiệt độ về đêm và sáng sớm giảm còn 13°C. Sang ngày 16/12, nhiệt độ trong ngày khu vực này xu hướng tăng, phổ biến ngưỡng 16-22°C.

Ngày 17-18/12, nhiệt độ cao nhất khu vực trung tâm Hà Nội dao động 23-24°C, thấp nhất 19°C. Từ 19-21/12, nhiệt độ cao nhất khu vực này phổ biến 25°C, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 16-17°C.

Người dân cần lưu ý gì?

Theo ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam, khi thời tiết trở lạnh, sự mất cân bằng giữa nhiệt độ trong nhà và ngoài trời, đặc biệt là khi từ môi trường ấm bước ra trời lạnh, có thể khiến cơ thể không thích nghi kịp.

Tình trạng này gây ra cơ chế co thắt của mạch máu khi gặp nhiệt độ lạnh, cũng như dễ hình thành cục máu đông gây nhồi máu não.

Bên cạnh đó, nó làm tăng áp lực trong hệ thống mạch máu. Tăng huyết áp đột ngột có thể làm vỡ các mạch máu nhỏ trong não, dẫn đến xuất huyết não.

Chuyên gia cho rằng những vấn đề này có thể làm tăng nguy cơ xảy ra các vấn đề sức khỏe như tai biến mạch máu não, đột quỵ có nguy cơ tử vong cao, hoặc để lại các di chứng như yếu liệt, di chứng thần kinh.

Ngoài ra, việc nhiều người vẫn ra ngoài tập thể dục từ sớm mà mặc mỏng, chưa uống nước, chưa ăn sáng – khi cơ thể đang “ngái ngủ” – là sai lầm thường gặp. Bác sĩ Mạnh phân tích, máu lúc này cô đặc hơn, huyết áp tăng, nếu vận động hay hít khí lạnh đột ngột rất dễ hình thành huyết khối trong lòng mạch.

Thực tế còn nghiêm trọng hơn, một khi huyết khối di chuyển lên não sẽ tắc mạch, gây đột quỵ, nếu di chuyển tới mạch vành có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim. Do vậy, những người có thói quen tập thể dục buổi sáng cần cảnh giác.

Để phòng tránh đột quỵ, bác sĩ Mạnh khuyên trước khi ra ngoài tập thể dục, cần uống một cốc nước ấm để giúp máu loãng hơn, ăn nhẹ để ổn định đường huyết. Đặc biệt bạn cần mặc đủ ấm, nhất là vùng cổ, ngực, bàn tay, bàn chân rất dễ mất nhiệt. Với người lớn tuổi hoặc có bệnh nền tim mạch, cao huyết áp, nên đi tập sau 6h sáng, khi nhiệt độ đã ổn định hơn.

Bên cạnh đó, việc duy trì chế độ ăn lành mạnh, kiểm soát huyết áp, hạn chế rượu bia và tái khám định kỳ cũng là những “vũ khí” quan trọng chống đột quỵ trong mùa lạnh.