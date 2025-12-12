NKKTech Global - Công ty AI Việt Nam mở rộng hoạt động tại thị trường APAC

(VTC News) -

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo trở thành động lực chính của chuyển đổi số tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC), nhu cầu tìm kiếm các đối tác AI-first có năng lực triển khai nhanh, bảo mật cao và chi phí tối ưu ngày càng tăng.

NKKTech Global, với đội ngũ hơn 80 kỹ sư, đã hoàn thành hơn 200 dự án và trở thành đối tác công nghệ của hơn 20 doanh nghiệp Nhật Bản, hơn 10 doanh nghiệp Hoa Kỳ cùng nhiều khách hàng trong khu vực APAC.

CEO Tony Nguyễn - Khát vọng đưa kỹ sư Việt Nam ra thế giới

CEO Tony Nguyễn, tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội, có hai năm làm việc tại Nhật Bản và hơn 10 năm hợp tác cùng các doanh nghiệp Nhật trong lĩnh vực công nghệ. Ông cho biết người Việt Nam luôn chăm chỉ, sáng tạo và có tinh thần học hỏi cao.

Trong kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo, kỹ sư Việt Nam hoàn toàn có thể xây dựng những hệ thống công nghệ quy mô lớn và hợp tác hiệu quả với doanh nghiệp tại Nhật Bản, Hoa Kỳ và khu vực APAC.

Định hướng này đã trở thành nền tảng cho chiến lược phát triển nhân sự và kiểm soát chất lượng dự án của NKKTech Global trong suốt quá trình hoạt động.

Đội ngũ hơn 80 kỹ sư làm việc trực tiếp với thị trường quốc tế

Đội ngũ kỹ sư của NKKTech Global làm việc trực tiếp bằng tiếng Anh với khách hàng quốc tế, đặc biệt là thị trường Hoa Kỳ và các quốc gia trong khu vực APAC. Phần lớn kỹ sư tốt nghiệp từ các trường đại học hàng đầu tại Việt Nam như Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Về chuyên môn, đội ngũ có thế mạnh trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, phát triển Web và ứng dụng di động, đủ năng lực triển khai các dự án công nghệ cho nhiều thị trường có yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng cao.

Hệ sinh thái NKKTech và định hướng mở rộng APAC

NKKTech phát triển theo hai định hướng. Tại thị trường trong nước, NKKTech Software tập trung phát triển Web, ứng dụng, hệ thống doanh nghiệp và các giải pháp AI ứng dụng.

Đối với thị trường quốc tế, NKKTech Global cung cấp các giải pháp AI-first cho doanh nghiệp, bao gồm AI agent, AI voice chat, tự động hóa quy trình, phân tích dữ liệu, phát triển phần mềm offshore và cung cấp đội ngũ kỹ sư theo mô hình staff augmentation.

Năng lực triển khai hơn 200 dự án quốc tế

NKKTech Global đã thực hiện các dự án trong nhiều lĩnh vực như fintech, logistics, sản xuất, giáo dục, thương mại điện tử và SaaS. Các dự án tập trung vào ứng dụng AI trong doanh nghiệp, phát triển hệ thống Web và ứng dụng đa nền tảng, đáp ứng yêu cầu về hiệu năng, bảo mật và khả năng mở rộng.

Quy trình làm việc tại NKKTech Global tuân thủ Agile và Scrum, kết hợp các tiêu chuẩn bảo mật quốc tế và kiểm thử đa tầng nhằm đảm bảo chất lượng và độ ổn định của hệ thống.

Hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản, Hoa Kỳ và khu vực APAC

Hiện nay, NKKTech Global đang hợp tác với hơn 20 doanh nghiệp Nhật Bản, hơn 10 doanh nghiệp Hoa Kỳ và nhiều đối tác trong khu vực APAC. Các dự án tập trung vào giải pháp AI, tự động hóa doanh nghiệp và xây dựng nền tảng Web, ứng dụng và SaaS cho thị trường quốc tế.

Hiện diện tại các sự kiện công nghệ quốc tế

Tại Singapore FinTech Festival 2025, NKKTech Global mở booth chính thức và giới thiệu các giải pháp AI ứng dụng trong lĩnh vực fintech, bao gồm AI agent, AI voice chat và các hệ thống tự động hóa cho doanh nghiệp tài chính. Tại sự kiện, doanh nghiệp đã trao đổi và kết nối với các đối tác đến từ Australia, Nhật Bản và Hoa Kỳ, qua đó mở rộng cơ hội hợp tác tại khu vực APAC và thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, NKKTech Global cũng tham gia triển lãm DigiTex tại Bangkok, nơi doanh nghiệp gặp gỡ và trao đổi với các đối tác trong khu vực về các giải pháp AI và phát triển phần mềm, góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác và tăng cường hiện diện tại thị trường Đông Nam Á.

Tầm nhìn giai đoạn 2025-2030

Trong giai đoạn 2025-2030, NKKTech Global đặt mục tiêu mở rộng đội ngũ lên khoảng 300 kỹ sư, tăng cường hợp tác tại Nhật Bản, Hoa Kỳ và khu vực APAC, đồng thời từng bước phát triển các sản phẩm AI do đội ngũ kỹ sư Việt Nam xây dựng để phục vụ thị trường quốc tế.