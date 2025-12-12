Võ sĩ Việt Nam 'lật kèo' giây cuối, đối thủ thất thần từ thắng thành thua

(VTC News) -

Võ sĩ Việt Nam 'lật kèo' giây cuối ngoạn mục, kiệt sức ngã gục xuống sàn đấu

Ở hạng cân nam 54-58 kg môn taekwondo SEA Games 33, đội tuyển Việt Nam có Đinh Công Khoa tham gia tranh tài. Anh vượt qua vòng tứ kết mà không mất chút sức lực nào do đối thủ là võ sĩ Campuchia bỏ giải.

Trong trận bán kết, Đinh Công Khoa chạm trán Aljen Aynaga - người từng lọt đến vòng 1/8 của giải vô địch thế giới 2025. Võ sĩ của Philippines sớm dẫn 7-0 và duy trì khoảng cách điểm an toàn với Đinh Công Khoa.

Tuy nhiên, võ sĩ Việt Nam cho thấy sự tự tin và tinh thần thi đấu ấn tượng. Anh liên tiếp ra đòn, từng bước thu hẹp khoảng cách điểm với đối thủ. Về cuối trận, cơ hội mở ra với Đinh Công Khoa nhiều hơn khi Aljen Aynaga thấm mệt.

Kịch tính xảy ra khi đồng hồ đếm ngược chỉ còn lại vài giây. Vận động viên Việt Nam ghi điểm gỡ hoà 19-19. Đúng vào giây cuối cùng, bảng điện tử nhảy điểm cho võ sĩ của Philippines lên 21.

Trọng tài chuyển điểm của võ sĩ Philippines sang Việt Nam.

Dù vậy, phản ứng của Aljen Aynaga khi trận đấu kết thúc lại là sự thất vọng. Điểm số 21 của anh bị huỷ và chuyển ngay sang cho Đinh Công Khoa.

Lý do là trọng tài bắt lỗi đối với võ sĩ của Philippines. Aljen Aynaga bị cho là thi đấu không tích cực vì có động tác áp sát để ôm, giữ Đinh Công Khoa.

Võ sĩ Philippines quỳ xuống sàn đấu tỏ rõ vẻ thất vọng. Trong khi đó, Đinh Công Khoa cũng ngã vật ra sàn đấu vì quá mệt, trong khi huấn luyện viên của đội tuyển taekwondo Việt Nam chạy vào ăn mừng và đỡ học trò đứng lên.

Đinh Công Khoa vào chung kết và giành huy chương bạc.