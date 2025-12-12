MediaMart tung 'Đại tiệc 12/12' – Siêu sale ngày đôi cuối cùng của năm

(VTC News) -

Theo đó, khách hàng có cơ hội săn loạt ưu đãi như deal độc quyền, Flash Sale giờ vàng giá sốc, chương trình “mua nhiều giảm nhiều”, mua combo được giảm tới 1 triệu đồng, mua từ 2 sản phẩm trở lên được giảm thêm 10%, kèm theo nhiều quà tặng giá trị.

Deal độc quyền - Số lượng có hạn

Không chỉ giảm giá sâu, “Đại tiệc 12/12” còn mang đến những deal độc quyền cực kỳ giới hạn, chỉ có tại MediaMart. Đây là những sản phẩm bán chạy được săn đón dịp cuối năm, nay giảm giá mạnh chưa từng có - chỉ dành cho những khách hàng nhanh tay nhất.

● Smart TV Coex 40 inch 40UT7002X 2K Android TV - giảm 50%, còn 3.99 triệu đồng, sở hữu màn hình tràn viền, độ phân giải 2K sắc nét, tích hợp sẵn YouTube, Netflix, Disney+...

● Smart TV Coex 70 inch 70UT7000X 4K Google TV - giảm mạnh 12 triệu, còn 11.99 triệu đồng, màn hình cực đại 70 inch, HDR sống động, trải nghiệm giải trí “xịn” tại gia.

● Máy giặt lồng ngang Inverter Coex 10.5kg FW-10CW1408IGB - giá siêu sốc chỉ 6.49 triệu đồng (giảm 46%), giặt nước nóng, vận hành êm ái, thiết kế hiện đại.

● Tủ lạnh 4 cửa Coex Inverter 524L RM-4004MSW - giảm tới 48%, chỉ còn 12.99 triệu đồng, dung tích lớn, làm lạnh 360 độ, sang trọng cho nhà hiện đại.

Tất cả sản phẩm deal độc quyền còn được tặng thêm quà và giảm thêm 10% cho các sản phẩm gia dụng khi mua kèm - giúp người tiêu dùng tối ưu chi phí khi sắm sửa Tết.

TV giảm tới 50% trong Đại tiệc 12/12 - Săn siêu phẩm giá rẻ, quà tặng ngập tràn

“Đại tiệc 12/12” tại m MediaMart mang đến loạt ưu đãi cực sâu dành cho nhóm hàng TV - thiết bị giải trí gia đình, với mức giảm lên tới 50% cho hàng loạt thương hiệu lớn như Samsung, LG, TCL, Coex...

Các sản phẩm được áp dụng khuyến mãi đa dạng về kích thước, từ 32 inch đến 75 inch, tích hợp nhiều công nghệ hình ảnh hiện đại như QLED, UHD, HDR, Dolby Audio… giúp mang đến trải nghiệm giải trí sống động, sắc nét cho cả gia đình dịp cuối năm.

Top TV được giảm mạnh nhất trong dịp 12/12:

● Google Tivi 4K 55 inch Sony K-55S30 - giảm 17%, giá chỉ còn 15,9 triệu đồng.

● QNED TV 4K 65 inch LG 65QNED70ASA - ưu đãi tới 41%, chỉ còn 13,49 triệu đồng.

● Smart TV 4K 75 inch Samsung 75U8500F - giảm mạnh 38%, giá sale chỉ 17,99 triệu đồng.

Không chỉ giảm giá sốc, nhiều dòng TV còn được tặng kèm quà hấp dẫn:

● Tặng bình siêu tốc trị giá 179.000 đồng cho TV 32-43 inch.

● Tặng nồi lẩu điện cao cấp cho TV 50-55 inch.

● Tặng lò vi sóng cao cấp trị giá 1,89 triệu đồng cho TV 65-85 inch.

● Tặng tủ lạnh Coex trị giá gần 3,7 triệu đồng và dàn âm thanh cao cấp 5,9 triệu đồng cho các dòng TV cao cấp NEO QLED, OLED từ 55-98 inch.

Đây là cơ hội vàng để nâng cấp không gian giải trí tại gia đón Tết, với mức giá hiếm có - chỉ trong 12/12.

Tủ lạnh giảm sâu đến 50% - Sắm Tết tiết kiệm, trữ đồ thả ga

Vào dịp cuối năm, nhu cầu trữ thực phẩm cho gia đình tăng mạnh, đặc biệt khi chuẩn bị đón Tết. Nắm bắt xu hướng này, MediaMart triển khai loạt ưu đãi sâu cho ngành hàng tủ lạnh, với mức giảm giá lên tới 50%, áp dụng cho nhiều thương hiệu lớn như Aqua, Panasonic, LG, Hitachi, Samsung…

Chỉ từ 4,99 triệu đồng, khách hàng đã có thể sở hữu chiếc tủ lạnh Inverter 2 cửa Aqua dung tích 189 lít - thiết kế nhỏ gọn, phù hợp cho gia đình từ 2 - 4 thành viên.

Ngoài ra, nhiều model dung tích lớn, thiết kế hiện đại cũng đang được áp dụng giá sốc trong chương trình 12/12:

● Tủ lạnh 2 cửa Hitachi Inverter 210 lít HRTN5230MUVN - giá ưu đãi chỉ 6,79 triệu đồng.

● Tủ lạnh Aqua Multi Door Inverter 529 lít AQR-M600XA(GB) - giảm 17%, còn 14,99 triệu đồng.

● Tủ lạnh Panasonic Inverter 325 lít NR-BC361VGMV - giá 14,69 triệu đồng, tặng kèm phiếu mua hàng 1 triệu đồng và nồi lẩu điện đa năng 4 lít.

Với thiết kế tiết kiệm điện, vận hành êm ái và khả năng kháng khuẩn, khử mùi hiệu quả, đây là cơ hội để các gia đình nâng cấp thiết bị trữ thực phẩm trước mùa Tết, vừa kinh tế vừa tiện nghi.

Máy giặt - Máy sấy giảm mạnh đến 47% - Quần áo sạch thơm khô ráo

Thời tiết nồm ẩm đến gần cũng là lúc nhu cầu nâng cấp máy giặt, máy sấy tăng cao. MediaMart mang đến loạt ưu đãi lớn cho nhóm sản phẩm này, với các model hiện đại, dung tích lớn, tích hợp chức năng sấy hoặc giặt nước nóng, giúp giặt sạch sâu - tiết kiệm điện - bền bỉ vận hành.Nổi bật trong “Đại tiệc 12/12”:

● Máy giặt lồng đứng Coex 8,5kg TW-80CW1407IGB - giá chỉ 3,39 triệu đồng.

● Máy giặt Samsung Inverter 9,5kg WA95CG4545BDSV - giảm 33%, còn 6,49 triệu đồng.

● Máy giặt lồng ngang Electrolux Inverter 9kg EWF9023P5WC - giảm 31%, giá chỉ 8,79 triệu đồng.

● Máy sấy quần áo thông hơi Coex 8,5kg CD-80AVW - giảm sốc 47%, chỉ còn 4,99 triệu đồng.

Đặc biệt, khi mua máy giặt hoặc máy sấy Coex trong chương trình, khách hàng được giảm thêm 10% (tối đa 200.000 đồng) cho sản phẩm gia dụng Coex/Roler khi mua kèm - cơ hội tiết kiệm kép chỉ có trong 12/12.

Gia dụng - Đồ bếp giảm giá đến 50% - Sắm sửa cuối năm, giá chỉ từ 490.000 đồng

Thời điểm cuối năm luôn là dịp lý tưởng để nâng cấp căn bếp và bổ sung thêm thiết bị gia dụng thiết yếu. Trong chương trình “Đại tiệc 12/12”, MediaMart giảm giá sâu đến 50% cho loạt sản phẩm đồ bếp - gia dụng từ các thương hiệu uy tín, với mức giá cực kỳ dễ tiếp cận - chỉ từ 490.000 đồng.

Một số sản phẩm nổi bật:

● Nồi cơm điện cơ Toshiba 1L RC-10JFM(H)VN - giá chỉ 499.000 đồng.

● Bộ nồi inox 5 đáy Sunhouse 24cm SHG789 - chỉ 699.000 đồng.

● Lò vi sóng Electrolux 20L EMM20K22B - giảm 48%, giá đại tiệc 1,49 triệu đồng.

● Bếp điện từ Roler kèm nồi lẩu RIC-600, Bếp gas dương Sunhouse SHB3365 - đồng giá 899.000 đồng.

Với mức giá ưu đãi và số lượng giới hạn, đây là cơ hội không thể bỏ lỡ cho những ai đang muốn cải thiện không gian bếp và tối ưu chi tiêu dịp cuối năm.

Thiết bị sưởi ấm - Giảm đến 47%, giữ ấm cả mùa đông

Mùa lạnh đã đến, nhu cầu sử dụng thiết bị sưởi tăng mạnh trên toàn quốc. Nắm bắt xu hướng đó, MediaMart tung loạt deal cực sốc cho các dòng máy sưởi và bình nóng lạnh, giúp người dùng giữ ấm hiệu quả trong những ngày đông giá rét - mà vẫn tiết kiệm ngân sách.

Một số sản phẩm nổi bật:

● Máy sưởi nhà tắm Sunhouse SHD3816W / Sưởi hồng ngoại 3 bóng Sunhouse SHD7022 - đồng giá chỉ 690.000 đồng.

● Máy sưởi gốm Rapido RCH-2000SDB - giá chỉ 890.000 đồng.

● Bình nóng lạnh Ariston 20L Slim3 20 R MT - giảm mạnh 47%, giá đại tiệc chỉ 2,99 triệu đồng.

Tất cả sản phẩm đều có thiết kế an toàn, làm ấm nhanh, phù hợp sử dụng cho phòng ngủ, nhà tắm, phòng trẻ em hoặc người cao tuổi.

Công nghệ giảm đến 9 triệu - Laptop, smartphone, phụ kiện đồng loạt sale khủng

Loạt sản phẩm công nghệ đang được MediaMart giảm giá sâu dịp 12/12, gồm laptop AI, văn phòng, gaming và smartphone chính hãng.

● Acer Aspire 5 A514-54-5127 i5/R8G/SSD512G: 9,99 triệu đồng.

● Lenovo V15 G4 IRU 83A100G0VN i5/R16G/SSD512G: 12,99 triệu đồng (giảm 37%).

● ASUS Vivobook X1504ZA-NJ1039W i7/R16G/SSD512G: 14,99 triệu đồng.

● Smartphone Oppo A18 128GB: 2,79 triệu đồng.

● iPhone 17 Pro Max 256GB: 37,51 triệu đồng.

● Samsung A16 4G 128GB: 3,91 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ phụ kiện công nghệ chỉ từ 99K: Chuột Genius, tai nghe Remax, ổ cắm Điện Quang, USB 64GB, camera wifi iMou…

Không chỉ chú trọng mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng với mức giá cạnh tranh, MediaMart còn không ngừng nâng cấp chất lượng dịch vụ đi kèm, áp dụng đồng thời nhiều chính sách ưu đãi như: miễn phí vận chuyển, hỗ trợ trả góp 0% lãi suất, bảo hành 1 đổi 1 trong thời gian lên tới 90 ngày tùy theo từng dòng sản phẩm, nhằm tối ưu quyền lợi và trải nghiệm mua sắm của người tiêu dùng.

Để được mua sắm được giá tốt, quý khách hàng đừng quên đặt hàng online thông qua website http://mediamart.vn, liên hệ qua hotline bán hàng 1900 6788 hoặc mua trực tiếp tại hơn 380 siêu thị điện máy MediaMart trên toàn quốc đến hết ngày 13/12 trong chương trình “Đại tiệc 12/12 - Siêu sale cuối năm”.