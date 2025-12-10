Tổng thống Trump giải quyết xung đột Thái Lan- Campuchia: Mai tôi sẽ gọi điện

(VTC News) -

Theo RIA Novosti, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết xung đột giữa Thái Lan và Campuchia - vốn từng được ông can thiệp để dừng lại - đã bùng phát trở lại, và ông cam kết sẽ giải quyết vấn đề này.

“Xung đột lại nổ ra hôm nay. Ngày mai tôi phải thực hiện một cuộc gọi… Tôi sẽ gọi điện và ngăn chặn một cuộc chiến”, ông Trump phát biểu tại cuộc vận động ở Pennsylvania hôm 9/12.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Giao tranh dọc biên giới Thái Lan – Campuchia leo thang vào cuối tuần qua và tiếp diễn tới tận hôm 9/12, khi hai bên liên tục cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn.

Hôm 8/12, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tuyên bố sẵn sàng thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm an ninh và chủ quyền quốc gia. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Campuchia kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án việc Thái Lan vi phạm thỏa thuận hòa bình đã được ký kết dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong diễn biến mới nhất, giao tranh dọc biên giới Thái Lan – Campuchia tiếp tục leo thang, Thái Lan phải sơ tán hơn 180.000 người và mở 5 trung tâm trú ẩn. Quân đội Thái Lan cho biết họ đang mở rộng chiến dịch nhằm bảo vệ chủ quyền, tái kiểm soát nhiều khu vực, phát hiện và phá hủy các loại mìn và thiết bị nổ.

Trong khi đó, Campuchia cáo buộc Thái Lan pháo kích và tiến sâu vào các tỉnh Oddar Meanchey, Preah Vihear, Pursat và Banteay Meanchey từ rạng sáng, khiến tình hình “nóng bỏng” hơn ngày trước. Lực lượng Campuchia đáp trả bằng pháo BM-21 và duy trì báo động cao nhằm bảo vệ lãnh thổ.

Hai bên đều ghi nhận thiệt hại cơ sở vật chất và một số binh sĩ bị thương.

Thỏa thuận được ký ngày 26/10 trước đó bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN tại Kuala Lumpur, giữa Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet, với sự chứng kiến của ông Donald Trump. Theo thỏa thuận này (gọi là “Kuala Lumpur Peace Accord”), cả hai bên cam kết rút vũ khí nặng và pháo hạng nặng khỏi khu vực biên giới.

Ngoài ra, bản thỏa thuận bao gồm việc thành lập nhóm quan sát viên do ASEAN phối hợp để giám sát việc tuân thủ lệnh ngừng bắn, và phối hợp thực hiện rà phá mìn/vật liệu nổ còn sót lại.

Trong phần ngoại giao, hai bên cũng cam kết giữ kênh đối thoại, khôi phục cơ chế ngoại giao bình thường, và ngăn chặn tuyên truyền thông tin kích động - nhằm tránh leo thang xung đột.