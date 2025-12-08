Căng thẳng biên giới Thái Lan - Campuchia gia tăng, người dân vội vã di tản

Khoảnh khắc trẻ em Campuchia rời khỏi trường học, tìm nơi trú ẩn khi nghe thấy tiếng pháo hạng nặng.
Hàng chục trường học dọc biên giới Campuchia - Thái Lan ở tỉnh Oddar Meanchey tạm thời đóng cửa sau khi quân đội Thái Lan bị cáo buộc nổ súng vào lực lượng Campuchia vào sáng 8/12. (Ảnh: Khmer Times)
Trong video do Bộ Giáo dục Thanh niên và Thể thao Campuchia công bố cho thấy học sinh chen chúc nhau ra khỏi lớp học và vội vã về nhà giữa lúc có thông tin quân đội Thái Lan có thể nổ súng trở lại. Trẻ em vừa chạy vừa nói rằng chúng phải trở về nhà, trong khi một nữ giáo viên thúc giục học sinh tìm nơi ẩn ở chiến hào gần đó. (Ảnh: Khmer Times)
Lực lượng Campuchia củng cố tiền đồn, xây dựng thêm hầm trú ẩn và chuẩn bị các hoạt động chiến đấu. Cùng với đó, Campuchia bắt đầu sơ tán công dân khỏi khu vực biên giới. (Ảnh: Getty)
Trong khi đó tại Thái Lan, Quân khu 2 thông tin khoảng 70% cư dân ở 4 tỉnh dọc biên giới đã được sơ tán, với 35.623 dân làng trú ẩn tại trung tâm sơ tán tạm thời. (Ảnh: Reuters)
Báo cáo cho biết thêm một dân thường đã thiệt mạng trong quá trình sơ tán ở huyện Nam Yuen, tỉnh Ubon Ratchathani. (Ảnh: Reuters)
Theo cập nhật từ Thiếu tướng Winthai Suvaree, người phát ngôn Lục quân, giao tranh bùng phát lại trong rạng sáng thứ Hai (8/12) tại khu vực Chong An Ma, huyện Nam Yuen, tỉnh Ubon Ratchathani. Thái Lan cho rằng quân Campuchia nổ súng trước bằng vũ khí bộ binh và pháo binh lúc 5 giờ sáng và tiếp tục duy trì hỏa lực, phía Thái Lan sau đó đáp trả. (Ảnh: Getty)
Trong khi đó, Trung tướng Maly Socheata - Quốc vụ khanh kiêm người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia cho rằng quân Thái Lan nổ súng trước. (Ảnh: Getty)