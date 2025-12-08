Căng thẳng biên giới Thái Lan - Campuchia gia tăng, người dân vội vã di tản

Trong video do Bộ Giáo dục Thanh niên và Thể thao Campuchia công bố cho thấy học sinh chen chúc nhau ra khỏi lớp học và vội vã về nhà giữa lúc có thông tin quân đội Thái Lan có thể nổ súng trở lại. Trẻ em vừa chạy vừa nói rằng chúng phải trở về nhà, trong khi một nữ giáo viên thúc giục học sinh tìm nơi ẩn ở chiến hào gần đó. (Ảnh: Khmer Times)