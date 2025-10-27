Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí với Campuchia

(VTC News) -

Theo Nhà Trắng, dựa trên nỗ lực theo đuổi hòa bình và an ninh của Campuchia, Mỹ quyết định dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Campuchia và mở rộng hợp tác chống lại tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm cả những kẻ buôn bán ma túy và trung tâm lừa đảo trực tuyến.

Ngoài ra, Mỹ sẽ tăng số suất học dành cho sĩ quan Campuchia tại các học viện quân sự Mỹ như West Point, Học viện Không quân và nhiều học viện khác.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Thỏa thuận đạt được trong cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Campuchia Hun Manet diễn ra vào ngày 26/10, tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN.

Trong diễn biến liên quan, ông Trump chứng kiến ​​Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ký thỏa thuận ngừng bắn mở rộng.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump mô tả đây là "thỏa thuận hòa bình vĩ đại mà tôi tự hào là người làm trung gian giữa Campuchia và Thái Lan".

Hiệp định xây dựng dựa trên nền tảng thỏa thuận đình chiến đạt được vào ba tháng trước, sau khi ông Trump điện đàm với lãnh đạo hai nước, kêu gọi chấm dứt xung đột - nếu không, các cuộc đàm phán thương mại với Washington sẽ bị đình chỉ.

Trước đó, cả hai bên đều cáo buộc đối phương khơi mào cuộc giao tranh kéo dài 5 ngày, khiến ít nhất 48 người thiệt mạng và khoảng 300.000 người phải sơ tán.

Sau khi hai nước ký hiệp định hòa bình, Tổng thống Trump cũng ký nhiều thỏa thuận thương mại với Malaysia và Campuchia, cùng thỏa thuận về khoáng sản chiến lược với Thái Lan. Ông chụp ảnh chung với các nhà lãnh đạo và trò chuyện cùng Thủ tướng Hun Manet sau khi lễ ký kết kết thúc.