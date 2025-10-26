Thái Lan - Campuchia ký thỏa thuận hòa bình, ông Trump chứng kiến

(VTC News) -

Tổng thống Trump chứng kiến ​​Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ký thỏa thuận ngừng bắn mở rộng tại hội nghị thượng đỉnh thường niên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Hiệp định mới này được xây dựng trên nền tảng thỏa thuận đình chiến đạt được ba tháng trước, sau khi ông Trump điện đàm với lãnh đạo hai nước, kêu gọi chấm dứt xung đột - nếu không, các cuộc đàm phán thương mại với Washington sẽ bị đình chỉ.

Trước đó, cả hai bên trước đó đều cáo buộc đối phương khơi mào cuộc giao tranh kéo dài 5 ngày, khiến ít nhất 48 người thiệt mạng và khoảng 300.000 người phải sơ tán - được xem là trận chiến tồi tệ nhất trong lịch sử gần đây của họ.

Campuchia - Thái Lan ký thỏa thuận ngừng bắn mở rộng với sự chứng kiến của lãnh đạo Malaysia và Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Sau khi hai nước ký hiệp định hòa bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng ký các thỏa thuận thương mại với Malaysia và Campuchia, cùng thỏa thuận về khoáng sản chiến lược với Thái Lan. Ông chụp ảnh chung với các nhà lãnh đạo và trò chuyện cùng Thủ tướng Campuchia Hun Manet sau khi lễ ký kết kết thúc.

Buổi lễ diễn ra tại Kuala Lumpur, trước sự chứng kiến của các đại biểu và phóng viên quốc tế. Tổng thống Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cùng Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã ký vào bản hiệp định chung.

“Đây là ngày trọng đại đối với nhân dân Đông Nam Á”, ông Trump phát biểu. Sau lễ ký, ông Hun Manet và Charnvirakul cùng bắt tay ông Trump và ông Anwar trong phần chụp ảnh lưu niệm.

Hình ảnh lễ ký. (Video: Reuters)

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Kuala Lumpur, trong buổi lễ mang chủ đề “Vì Hòa bình”, Tổng thống Trump ca ngợi hai nhà lãnh đạo “can đảm”, nói rằng thỏa thuận ngừng bắn mà ông làm trung gian đã cứu “hàng triệu sinh mạng”.

“Nhờ cam kết mạnh mẽ của Mỹ đối với ổn định và hòa bình - không chỉ ở khu vực này mà trên toàn thế giới - chính quyền của tôi đã hành động ngay lập tức để ngăn chặn xung đột leo thang”, ông nói, gọi đây là “hiệp ước hòa bình thực thụ”.

Theo tuyên bố chung, hai nước sẽ thành lập một nhóm quan sát thuộc ASEAN, triển khai các biện pháp giảm leo thang quân sự và rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực biên giới.

Thái Lan cũng đồng ý thả 18 tù binh Campuchia nếu các biện pháp này được thực thi. Hai bên còn thống nhất phối hợp rà phá mìn - nguyên nhân châm ngòi cho xung đột sau khi một binh sĩ Thái bị thương nặng trong khi tuần tra. Thái Lan cáo buộc Campuchia đặt thêm mìn mới, nhưng Phnom Penh phủ nhận.

“Bản tuyên bố này thể hiện ý chí của chúng tôi trong việc giải quyết bất đồng một cách hòa bình, với sự tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau”, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu.

Trong khi đó, ông Hun Manet nhấn mạnh: “Hiệp định này cho thấy mọi xung đột đều có thể được giải quyết bằng hòa bình, dù khó khăn hay phức tạp đến đâu".