Phó Thủ tướng Campuchia: Campuchia-Thái Lan đạt được dự thảo văn kiện hòa bình

Trả lời phỏng vấn báo chí chiều 18/10, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn cho biết: Các cuộc đàm phán về văn kiện hòa bình nói trên đã diễn ra trong một thời gian dài, nhưng chỉ mới kết thúc hôm qua, 17/10 tại Malaysia.

Các quan chức Campuchia và Thái Lan đã đàm phán trực tiếp đến tận đêm khuya 17/10, trước khi đạt được nhất trí về dự thảo văn kiện hòa bình dự kiến sẽ được thủ tướng Campuchia và Thái Lan ký kết, với sự chứng kiến Tổng thống Mỹ Trump và Thủ tướng Malaysia Ibrahim, nước chủ nhà của Hội nghị Cấp cao ASEAN 47 vào cuối tháng này.

Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn. Ảnh: Mfaic.

Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn tin tưởng, thỏa thuận hòa bình này sẽ tiếp thêm động lực cho cả Campuchia và Thái Lan trong việc bình thường hóa quan hệ, hướng tới chung sống hòa bình như những quốc gia láng giềng.

Bên cạnh cam kết và tái khẳng định của hai nước về việc tôn trọng và thực hiện nghiêm túc lệnh ngừng bắn, tôn trọng lẫn nhau, đặc biệt là tôn trọng các nguyên tắc về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập dân tộc của mỗi nước, cũng như quyết tâm khôi phục lòng tin, văn kiện thỏa thuận cũng xác định rõ một số nhiệm vụ quan trọng khác nhằm bình thường hóa quan hệ song phương sau căng thẳng biên giới, bao gồm cam kết hợp tác về chống tội phạm mạng, rà phá bom mìn trên biên giới, rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực biên giới về các căn cứ quân sự của mỗi bên để giảm thiểu căng thẳng.

Hai bên cũng cam kết giải quyết vấn đề biên giới một cách hòa bình, tôn trọng nguyên tắc không sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp.

Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia, các cuộc đàm phán vừa qua diễn ra khó khăn, nhưng cũng đã được kết quả thành công là dự thảo văn kiện hòa bình, nhờ ý chí chung của hai nước, cũng như và trò của các bên liên quan như: Mỹ và Malaysia - nước chủ tịch ASEAN 2025.