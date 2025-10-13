Škoda chọn Việt Nam làm ‘bàn đạp’ xuất khẩu ô tô toàn thị trường ASEAN

(VTC News) -

Giữa bức tranh cạnh tranh khốc liệt của thị trường ô tô châu Á, Škoda Auto – thương hiệu ô tô lâu đời đến từ Cộng hòa Séc, thành viên của Tập đoàn Volkswagen – đang chọn Việt Nam làm tâm điểm trong chiến lược mở rộng sang khu vực Đông Nam Á.

Cuối tháng 3 năm nay, cùng với Tập đoàn Thành Công, hãng đã khánh thành nhà máy sản xuất xe Škoda đầu tiên tại Việt Nam và ASEAN tại tỉnh Quảng Ninh. Nhà máy có tổng vốn đầu tư lên tới 8.679 tỷ đồng, công suất thiết kế 120.000 xe/năm, sẵn sàng đáp ứng các xu hướng mới nhất của ngành ô tô.

Theo ông Klaus Zellmer, Tổng Giám đốc Škoda Auto, Việt Nam không chỉ là một thị trường tiềm năng, mà còn là “bệ phóng lý tưởng” để hãng chinh phục toàn khu vực.

“Bên cạnh các thị trường lớn ở châu Âu, chúng tôi đang tập trung phát triển ở Đông Nam Á, trong đó Việt Nam là thị trường quan trọng hàng đầu”, ông Klaus nhấn mạnh.

Tổng Giám đốc Škoda Auto Klaus Zellmer cho rằng, Việt Nam là “bệ phóng lý tưởng” để hãng chinh phục toàn khu vực. (Ảnh: Škoda)

Lý do chọn Việt Nam

Hiện nay, Škoda đã hoạt động tại Việt Nam với 4 mẫu xe chủ lực là Kodiaq và Karoq (nhập khẩu từ châu Âu), cùng 2 mẫu lắp ráp trong nước là Kushaq và Slavia. Hãng đã thiết lập 16 đại lý trên toàn quốc, đặt mục tiêu nâng con số này lên 50 trong thời gian tới để phủ khắp thị trường từ Bắc tới Nam.

Sự hiện diện của Škoda tại Việt Nam được củng cố bằng sự hợp tác với Tập đoàn Thành Công – đối tác được hãng đánh giá là “có năng lực sản xuất, hệ thống phân phối mạnh và cam kết lâu dài”. Chính điều này khiến Škoda tin rằng Việt Nam có dư địa lớn cho một thương hiệu châu Âu sản xuất tại chỗ, khác biệt hoàn toàn so với các hãng nhập khẩu và trong tương lai sẽ xuất khẩu sang khu vực.

“Škoda không đến Việt Nam để thử nghiệm ngắn hạn, mà để đầu tư và gắn bó lâu dài” – ông Klaus chia sẻ.

Mẫu xe Kushaq được lắp ráp tại Việt Nam, ra mắt hồi tháng 6 năm nay. (Ảnh: Kỳ Anh)

Giải thích về việc chọn Việt Nam làm điểm đến đầu tiên ở ASEAN, ông Klaus đưa ra 3 lý do chiến lược.

Thứ nhất, giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc tồn tại mối liên hệ văn hóa – lịch sử bền chặt suốt hàng thập kỷ, tạo nền tảng hợp tác tin cậy.

Thứ hai, Việt Nam sở hữu dân số trẻ, năng động và là một trong những thị trường ô tô tăng trưởng nhanh của khu vực.

Thứ ba, so với các nước như Thái Lan hay Indonesia, nơi đã có sự hiện diện dày đặc của các hãng xe châu Âu, Việt Nam vẫn là thị trường tiềm năng chưa được khai phá – nơi Škoda có thể đóng vai trò tiên phong.

Với dân số hơn 100 triệu người nhưng lượng xe ô tô bán ra hằng năm chỉ khoảng 400.000 xe, vị Tổng Giám đốc của hãng xe Séc vẫn tin rằng thị trường Việt Nam còn dư địa lớn và có tiềm năng tăng trưởng vượt trội trong thập kỷ tới. Ông Klaus cho rằng, việc doanh số toàn ngành năm 2024 sụt giảm – từ khoảng 600.000 xe xuống khoảng 360.000 xe - là do yếu tố chu kỳ và chỉ là điều chỉnh ngắn hạn.

Về dài hạn, hãng tin rằng nhu cầu mua xe của người Việt sẽ tăng mạnh. “Người Việt đang tìm kiếm những chiếc xe đẹp, tiện nghi, chất lượng châu Âu và giá hợp lý. Đó chính là hướng đi của Škoda”, ông nói.

Lợi thế cạnh tranh so với xe điện Trung Quốc và Vinfast?

Škoda khẳng định các sản phẩm xe điện của hãng mang lại sự ổn định và cam kết dài lâu mà không phải hãng xe điện nào mới xuất hiện cũng có được. (Ảnh: Škoda)

Trước làn sóng cạnh tranh từ các thương hiệu xe Trung Quốc trong mảng xe điện, lãnh đạo Škoda khẳng định hãng không e ngại, mà coi đây là động lực để hoàn thiện.

“Cạnh tranh giúp tất cả cùng phát triển và người hưởng lợi cuối cùng chính là khách hàng”, ông Klaus nói.

Lợi thế của Škoda, theo ông, đến từ thiết kế khác biệt, chất lượng bền bỉ và triết lý “Simply Clever” – hướng đến sự thông minh, tiện dụng trong từng chi tiết.

Hai mẫu xe điện của Škoda hiện nằm trong top 5 doanh số tại châu Âu, thể hiện năng lực công nghệ và độ tin cậy cao.

Ông Martin Jahn, thành viên Ban giám đốc phụ trách bán hàng và tiếp thị của Škoda Auto, cũng nhấn mạnh yếu tố bền vững: “Nếu bạn mua xe điện từ Škoda, bạn có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng, sự ổn định và cam kết dài hạn. Không phải hãng xe điện nào mới xuất hiện cũng có thể nói điều đó”.

Chia sẻ với PV báo điện tử VTC News về việc phát triển hạ tầng sạc xe điện ở Việt Nam, ông Klaus cho biết, đó cũng là vấn đề mà hãng từng gặp ở châu Âu cách đây khoảng 10 năm.

Hiện nay, gần như chưa có hệ thống hạ tầng sạc xe điện nào đáng kể ngoài hệ thống của Vinfast. Ông Klaus nói: “Chúng tôi tôn trọng nỗ lực của VinFast. Họ có mô hình riêng phù hợp với chiến lược nội địa.

Còn với Škoda, chúng tôi tập trung vào việc cung cấp sản phẩm xe điện chất lượng, phù hợp với nhu cầu thị trường, trong khi tin rằng chính phủ Việt Nam sẽ xây dựng chiến lược hạ tầng sạc tổng thể nếu muốn thúc đẩy mục tiêu giảm phát thải CO2. Kinh nghiệm cho thấy hạ tầng sạc cần có sự đồng hành của Chính phủ và các bên liên quan”.

Hiện tại, Škoda và Tập đoàn Volkswagen chưa có kế hoạch tự phát triển mạng lưới hạ tầng sạc riêng tại Việt Nam, nhưng hãng khẳng định sẽ hợp tác với các đối tác địa phương khi điều kiện thị trường chín muồi.