Siêu xe điện chỉ có 30 chiếc lập kỷ lục tốc độ gần 500 km/h

(VTC News) -

YANGWANG U9 Xtreme đạt tốc độ kỷ lục tại đường thử ATP Automotive Testing Papenburg, Đức.

Thành tích 496,22 km/h được thực hiện vào ngày 14/9 với mẫu siêu xe YANGWANG U9 Xtreme, vượt qua kỷ lục trước đó của xe điện và mẫu xe xăng nhanh nhất, qua đó trở thành chiếc xe thương mại nhanh nhất thế giới.

Năm 2019, Bugatti Chiron Super Sport 300+ đã đạt tốc độ kỷ lục 304,772 dặm/giờ (490,484 km/h) trên đường thử nghiệm ở Đức.

3.000 mã lực giúp chiếc xe mạnh gấp đôi Bugatti Chiron và mạnh hơn 1.000 mã lực so với những chiếc xe như Lotus Evija và Rimac Nevera R, vốn giữ kỷ lục trước đó về xe điện nhanh nhất - ở mức 268 dặm/giờ (431,45 km/h).

Dựa trên nền tảng kỹ thuật của U9 đang bán tại Trung Quốc, U9X được nâng cấp hàng loạt công nghệ cốt lõi, bao gồm hệ truyền động 1.200V siêu cao áp (so với 800V thông thường), pin Blade mang đến khả năng xả 30C ấn tượng, bốn động cơ điện đạt vòng quay lên đến 30.000 vòng/phút với tổng công suất trên 3.000 PS, lốp bán trơn đạt chuẩn đường đua cùng hệ thống treo DiSus-X tinh chỉnh chuyên biệt để đáp ứng điều kiện vận hành khắc nghiệt.

U9 Xtreme được sản xuất giới hạn không quá 30 chiếc dành cho khách hàng toàn cầu.

Về khí động học, xe được trang bị cánh gió sau cố định, hốc hút gió nâng cấp, ốp hông kéo dài để tối ưu luồng khí, bộ khuếch tán sau rộng hơn nhằm tăng hiệu ứng khí động học mặt đất, cùng với việc sử dụng nhiều sợi carbon hơn trên toàn bộ thân xe.

Người cầm lái cho màn phá kỷ lục này là Marc Basseng, tay đua người Đức dày dạn kinh nghiệm trong các giải đua xe thể thao và đường trường. Ông chia sẻ: “Thành tích này chỉ có thể đạt được bởi hiệu năng vượt trội của U9 Xtreme. Về mặt kỹ thuật, điều này là bất khả thi với động cơ đốt trong. Nhờ hệ thống điện, xe vận hành êm ái, không có hiện tượng thay đổi tải trọng, giúp tôi tập trung tối đa vào đường đua".

Chiếc U9 nguyên bản, hiện đang được bán tại Trung Quốc với giá 1,68 triệu Nhân dân tệ (khoảng 6,2 tỷ đồng), chỉ sản sinh công suất 1.300 mã lực và có thể đạt tốc độ tối đa 375 km/h.