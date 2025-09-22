Những lợi ích của cổng USB trên ô tô

(VTC News) -

Trên ô tô, cổng sạc USB-A hình chữ nhật là loại truyền thống nhất. Cổng USB-A phù hợp với hầu hết các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính bảng. Tuy nhiên, tốc độ sạc của USB-A chỉ ở mức tiêu chuẩn (1-2.4A), phù hợp với những thiết bị không yêu cầu sạc nhanh.

Với sự phổ biến của đầu USB-C trong các thiết bị mới, bộ sạc USB-C đang trở thành tiêu chuẩn cho các xe ô tô hiện đại. USB-C hỗ trợ sạc nhanh với công suất lên đến 18W hoặc cao hơn, giúp sạc nhanh các thiết bị như điện thoại thông minh, máy tính bảng, tai nghe,...

Laptop cũng có thể được sạc với cổng này nhờ công suất cao, tuy nhiên tốc độ có thể không nhanh như sạc với nguồn điện ngoài.

Nhiều mẫu laptop có thể kết nối và sạc qua đầu USB-C song tốc độ không quá nhanh. (Ảnh: BI)

Trong khi đó, nhiều mẫu xe hiện đại đã trang bị bộ sạc không dây, mang lại sự tiện lợi vượt trội, giúp sạc thiết bị mà không cần dây cáp.

Bộ sạc này hoạt động với công nghệ Qi, tương thích với các thiết bị hỗ trợ sạc không dây như iPhone và một số smartphone Android. Điều này giúp giảm sự lộn xộn do các dây cáp gây ra, tạo ra không gian gọn gàng và hiện đại hơn trong xe.

Tuy vậy, về hiệu quả, việc kết nối với ổ USB vẫn mang lại sự chủ động hơn với tất cả người trên xe.

Bộ sạc USB giúp người lái và hành khách không phải lo lắng về việc hết pin điện thoại, máy tính bảng hay các thiết bị khác trong chuyến đi dài. Đây là một tiện ích quan trọng giúp duy trì kết nối và tiện nghi suốt hành trình.

Với các mẫu xe hiện nay, cổng USB-C mang lại khả năng sạc nhanh chóng, giúp tiết kiệm thời gian, không cần phải mang theo sạc dự phòng.

Cổng kết nối USB trên xe ô tô cũng hỗ trợ việc phát nhạc và kết nối với các thiết bị giải trí.

Tuy nhiên, khi sử dụng bộ sạc USB trên ô tô, người dùng cần lưu ý chọn bộ sạc phù hợp với thiết bị của mình, đặc biệt là khi cần sạc nhanh hoặc sạc nhiều thiết bị cùng lúc. Ngoài ra, việc sử dụng cáp sạc chất lượng và không quá tải bộ sạc với nhiều thiết bị là điều quan trọng để đảm bảo an toàn và hiệu suất sạc tối ưu.

Trong trường hợp các mẫu xe đời cũ không có sẵn cổng USB, nhiều lái xe thường mua tẩu sạc để có được trang bị này. Nguồn điện thông qua tẩu sạc được lấy trực tiếp từ ắc quy xe hơi và cung cấp đến điện thoại, tai nghe, máy tính bảng,… thông qua cáp sạc tương ứng.

Nhiều chủ xe trang bị tẩu sạc trên ô tô để kịp thời sạc pin cho các thiết bị di động trong những lúc cần thiết.

Mặc dù đem lại nhiều tiện ích, nhưng nếu người dùng sử dụng không hợp lý sẽ dễ gây xung mạch và cạn điện.

Do đó, người dùng nên chọn mua với nguồn gốc rõ ràng, tránh sử dụng quá lâu vì có thể gây cạn điện trong ắc quy. Người dùng cũng nên rút chân sạc và tẩu sạc ra khi tắt động cơ xe, chỉ nên sạc cùng lúc hai thiết bị di động bởi đây là ngưỡng cung cấp năng lượng tối ưu.