Xiaomi triệu hồi 116.887 xe điện vì lo ngại mất an toàn chế độ tự lái

(VTC News) -

Xiaomi công bố đợt triệu hồi đáng kể, ảnh hưởng đến 116.887 xe điện SU7 Standard Edition sản xuất từ ngày 6/2/2024 đến ngày 30/8/2025. Lệnh triệu hồi chính thức được đệ trình lên Tổng cục Quản lý Thị trường Nhà nước Trung Quốc (SAMR) vào ngày 19/9.

Nguyên nhân được công ty đưa ra là nguy cơ mất an toàn liên quan đến tính năng hỗ trợ lái tự động cấp độ 2 (L2) trên đường cao tốc.

Theo thông báo triệu hồi, trong một số tình huống nhất định, khi chế độ lái tự động được kích hoạt, hệ thống có thể không nhận diện, cảnh báo hoặc xử lý đầy đủ các tình huống giao thông bất thường, làm tăng nguy cơ va chạm nếu tài xế không kịp thời can thiệp.

Mẫu xe Xiaomi SU7 được trưng bày. (Ảnh: Reuters)

Đợt triệu hồi bao gồm hai số đăng ký xe cụ thể:

S2025M0149I: Ảnh hưởng đến các mẫu XMA7000MBEVR2, tổng cộng 98.462 xe.

S2025M0150I: Ảnh hưởng đến mẫu BJ7000MBEVR2, tổng cộng 18.425 xe.

Xiaomi khắc phục lỗi thông qua cập nhật phần mềm OTA miễn phí cho chủ xe. Công ty sẽ thông báo đến khách hàng bị ảnh hưởng qua tin nhắn SMS và ứng dụng di động.

Vào cuối tháng 3, ba sinh viên đại học đã tử vong trong một vụ tai nạn giao thông khi đang điều khiển một chiếc Xiaomi SU7. Được biết, chiếc xe lúc đó đang trong chế độ tự lái.

Ở một mức độ nào đó, đợt triệu hồi mới đây của Xiaomi được xem là động thái phản hồi sự cố này, bởi chiếc xe gặp nạn chính là mẫu Xiaomi SU7 Standard Edition.

Vụ tai nạn chết người đầu tiên liên quan đến Xiaomi SU7 đã cướp đi sinh mạng của ba người trên một tuyến cao tốc tại Trung Quốc. (Ảnh: CarNewsChina)

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đang chuẩn bị ban hành các tiêu chuẩn bắt buộc nghiêm ngặt hơn đối với công nghệ tự lái cấp độ 2 (L2). Không lâu trước đây, Xpeng cũng đã tiến hành triệu hồi dòng P7+ do nguy cơ lỗi trợ lực lái với số lượng hơn 47.000 xe.