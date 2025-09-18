Xe điện rẻ nhất VinFast Minio Green lộ hình ảnh thực tế

(VTC News) -

Khác với thiết kế có phần vuông vức của VF 3, Minio Green lại mang trên mình nét mềm mại hơn. So với VF3, xe có chiều dài cơ sở (2.065 mm) và chiều dài tổng thể (3.090 mm) ngắn hơn 100 mm.

Với kích thước lý tưởng, Minio Green dễ dàng len lỏi qua mọi con hẻm nhỏ. Đèn phía trước có thể là đèn LED. (Ảnh: Ngọc Hải)

Với thiết kế tối ưu và dễ sử dụng, Minio Green là lựa chọn dành cho nhiều người muốn làm quen với xe điện, đặc biệt là trong việc đỗ xe.

Xe có chiều dài 2.065 mm nhưng vẫn có đủ 2 hàng ghế. (Ảnh: Ngọc Hải)

Mâm xe trên Minio Green có kích thước 13 inch, cũng bé hơn so với VF 3 là 16 inch. Do vậy, khoảng sáng gầm xe cũng sẽ thấp hơn (165 mm so với 175 mm trên VF 3).

Lốp xe có thông số 155/65/13, phổ biến trên thị trường. (Ảnh: Ngọc Hải)

Phần cần gạt mưa cũng được tinh giản, với việc chỉ có 1 cần gạt cỡ lớn ở phía trước và lược bỏ ở kính sau.

Phía sau của Minio Green. (Ảnh: Ngọc Hải)

Điểm nổi bật của Minio Green là màn hình điện tử với các thông số phía sau tay lái cùng chất lượng hiển thị tương đối tốt. Tuy nhiên, người dùng sẽ sử dụng phanh tay cơ thay vì phanh tay điện tử.

Vô lăng xe cũng có phím bấm chức năng. (Ảnh: Ngọc Hải)

Mẫu xe có công suất tối đa 20 kW, mô-men xoắn cực đại 65 Nm. Quãng đường di chuyển 1 lần sạc đầy là 170 km với dung lượng pin khả dụng 14,7 kWh.

Với sự cắt giảm ở nhiều chi tiết, Minio Green có mức giá 269 triệu đồng, thấp hơn 30 triệu đồng so với VF 3 và được kỳ vọng tiếp tục tạo nên cơn sốt ở phân khúc xe điện cỡ nhỏ vốn đã rất sôi động thời gian qua.