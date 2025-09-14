VinFast tiếp tục dẫn đầu thị trường ô tô điện Việt Nam tháng 8

(VTC News) -

VinFast vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 8, với 10.922 xe ô tô điện được bàn giao cho khách hàng, nâng tổng số xe bán ra thị trường từ đầu năm đến nay lên 89.970 xe, tiếp tục khẳng định vị thế số một về thị phần tại Việt Nam và tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn bứt phá mạnh mẽ vào cuối năm.

Với ưu điểm về chất lượng, khả năng vận hành mạnh mẽ, bền bỉ và tiết kiệm, cùng mức giá lăn bánh tốt bậc nhất trong từng phân khúc, các dòng xe ô tô điện VinFast ngày càng nhận được sự tin tưởng, ưa chuộng của người tiêu dùng. Doanh số của VinFast luôn duy trì ổn định, trung bình đạt khoảng 11.000 xe/tháng, cách xa các hãng khác, liên tục trong nhiều tháng qua.

VinFast tiếp tục khẳng định vị thế số một về thị phần tại Việt Nam. (Ảnh: VinFast)

Mẫu xe bán chạy nhất của VinFast trong tháng 8 là VF 5, với 2.745 xe, nâng tổng số lũy kế từ đầu năm lên 27.109 xe. Một phiên bản khác của VF 5 hướng đến nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải là Herio Green cũng đạt 2.395 xe bán ra trong tháng 8, khẳng định vị thế thống trị tuyệt đối của các mẫu xe VinFast trong phân khúc A-SUV.

VF 5 là mẫu xe có doanh số cao nhất của VinFast trong tháng 8. (Ảnh: VinFast)

Xếp thứ hai trong danh sách bán chạy của VinFast trong tháng 8 là VF 3, với 2.481 xe bán ra. Tuy nhiên tính lũy kế từ đầu năm với 28.704 xe, VF 3 đang là mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường Việt Nam, xứng danh “mẫu xe quốc dân” nhờ mức giá dễ tiếp cận, thiết kế bắt mắt, phù hợp với số đông. Đến nay, sau đúng một năm chính thức bán ra, VF 3 đang mạnh mẽ khẳng định vị thế là người bạn đồng hành gần gũi, tin cậy của mọi người, mọi nhà.

Xếp vị trí thứ 4 trong danh sách là mẫu VF 6, với 2.038 xe bán ra trong tháng 8. Lũy kế từ đầu năm, đã có tổng cộng 12.492 xe VF 6 được người tiêu dùng Việt Nam lựa chọn, giúp VF 6 trở thành mẫu xe được ưa chuộng nhất phân khúc B-SUV. Những ưu điểm được người dùng đánh giá cao về VF 6 là sự bền bỉ, ổn định trong vận hành, được trang bị nhiều công nghệ hiện đại và có thiết kế phù hợp với tập khách hàng trẻ, bao gồm cả gia đình và cá nhân.

Ở phân khúc C-SUV, mẫu xe VF 7 tạo sức hút mạnh mẽ nhờ thiết kế thời trang, hiện đại và khả năng vận hành mạnh mẽ. Trong tháng 8, đã có 718 xe VF 7 được bàn giao cho khách hàng, nâng tổng số xe bán ra thị trường từ đầu năm lên 5.099 xe.

Ngoài ra, các mẫu xe còn lại như VF 8, VF 9, Nerio Green và Limo Green tiếp tục có đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh chung của VinFast trong tháng 8. Trong đó, những chiếc Limo Green đầu tiên đã được bàn giao cho khách hàng từ ngày 5/8, chính thức đánh dấu sự tham gia của VinFast vào phân khúc MPV 7 chỗ phục vụ gia đình và kinh doanh dịch vụ.