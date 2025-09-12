VinFast - VietMap hợp tác chiến lược, phát triển giải pháp giao thông thông minh

(VTC News) -

Hợp tác giúp nâng cao trải nghiệm người dùng, thúc đẩy hệ sinh thái giao thông xanh tại Việt Nam và mở ra cơ hội phát triển cho các sản phẩm, thương hiệu công nghệ Việt.

Theo thỏa thuận, Vietmap sẽ cung cấp các gói ưu đãi đặc biệt đối với sản phẩm bản đồ Vietmap Live - một ứng dụng dẫn đường phổ biến và đáng tin cậy - dành cho các chủ sở hữu ô tô điện VinFast.

Vietmap Live dự kiến sẽ được VinFast cung cấp cho người dùng trong các gói phần mềm tùy chọn mua ngoài trong thời gian sắp tới. Song song đó, VinFast sẽ hỗ trợ Vietmap giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và tiếp cận hiệu quả hơn tới cộng đồng người sử dụng ô tô điện đang ngày càng lớn mạnh tại Việt Nam.

Về lâu dài, thông qua hợp tác chiến lược, hai bên sẽ cùng nghiên cứu, phát triển hệ thống bản đồ số chi tiết và chuyên sâu, tối ưu hóa cho hạ tầng giao thông Việt Nam, đặc biệt là các tuyến cao tốc quốc gia và các khu đô thị lớn do Vinhomes phát triển.

Hai bên cũng sẽ cùng nhau phát triển các tính năng bản đồ nâng cao như hỗ trợ điều hướng, hệ thống hỗ trợ người lái (ADAS), định vị thời gian thực và các dịch vụ dựa trên vị trí (Location-Based Services - LBS), qua đó tối ưu khả năng tích hợp hệ thống bản đồ Vietmap vào hệ điều hành xe VinFast và các nền tảng phần mềm liên quan. Sự kết hợp này hứa hẹn sẽ mang đến hiệu năng và trải nghiệm tối ưu cho người dùng.

Bà Dương Thị Thu Trang, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh VinFast toàn cầu, chia sẻ: “Với vai trò là hãng xe ô tô điện Việt Nam đầu tiên và duy nhất, VinFast luôn ý thức vai trò, trách nhiệm trong việc hỗ trợ các đối tác trong nước cùng phát triển, mang đến cho khách hàng những sản phẩm thuần Việt chất lượng cao, được phát triển tối ưu cho người Việt.

Hợp tác với Vietmap sẽ giúp cho xe điện VinFast thân thiện hơn, hữu ích hơn với nhiều tính năng phù hợp với thói quen sử dụng và nhu cầu của người dùng”.

Ông Huỳnh Bửu Quốc, Phó Tổng Giám đốc Vietmap, cho biết: “Chúng tôi rất tự hào khi được đồng hành cùng thương hiệu ô tô điện Việt Nam - VinFast - trên hành trình kiến tạo giao thông thông minh, xanh và bền vững tại Việt Nam.

Với thế mạnh về công nghệ bản đồ số và dữ liệu giao thông chi tiết, Vietmap sẽ cùng VinFast phát triển những giải pháp đột phá, do người Việt làm cho người Việt dùng. Hợp tác này thể hiện tinh thần đồng hành và sự gắn kết chặt chẽ của các doanh nghiệp Việt trong việc xây dựng hệ sinh thái công nghệ vững mạnh.”

Hợp tác giữa VinFast và Vietmap một lần nữa cho thấy tầm nhìn chung của các doanh nghiệp Việt trong việc phát triển các sản phẩm, thương hiệu đạt đẳng cấp thế giới. Hợp tác sẽ không chỉ giúp những chiếc ô tô điện VinFast “made in Vietnam” thông minh hơn, thân thiện hơn với người dùng Việt Nam, mà còn mở ra những cơ hội phát triển mới với tiềm năng lớn cho Vietmap trong tương lai.