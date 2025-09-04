Audi Concept C lần đầu tiên có mui trần đóng mở điện 2 tấm

(VTC News) -

Video cận cảnh Audi Concept C đóng và mở mui. (Nguồn: Audi)

Sau những hình ảnh được hé lộ qua các nền tảng mạng xã hội, Audi chính thức ra mắt mẫu xe Concept C tại Milan, mang đến cái nhìn tổng quan về thiết kế của các mẫu xe tương lai. Được tổ chức với chủ đề “Strive for Clarity” (tạm dịch: "Nỗ lực vì sự rõ ràng"), sự kiện tại Milan cũng đánh dấu chương tiếp theo trong quá trình chuyển mình của thương hiệu.

Audi Concept C chính thức được giới thiệu tại Milan. (Ảnh: Audi)

Lấy cảm hứng từ Auto Union Type C (1936) và Audi A6 thế hệ thứ ba (2004), xe mang dáng vẻ tinh tế, theo các đường nét thẳng đứng, truyền tải sự hiện diện và bản sắc. Đường gân vai khỏe khoắn tạo nên dáng hình thể thao của mẫu xe hai chỗ. Tỷ lệ xe được hình thành từ vị trí bố trí pin trung tâm.

Khoang lái kéo dài về phía sau và đặt vững chắc trên thân xe. Lần đầu tiên, một chiếc roadster Audi sử dụng mui cứng đóng/mở điện hai tấm, vừa giữ được hình khối liền mạch, vừa mang lại trải nghiệm lái mui trần. Ở phía sau, các bề mặt gọn gàng và những nan ngang nhấn mạnh tính thể thao.

Giống như các mẫu concept gần đây, chẳng hạn Jaguar Type 00 hay mẫu xe thương mại Polestar 5, Concept C không có kính sau. Thay vào đó, Audi bố trí ba nan ngang, trong đó một nan tích hợp đèn phanh thứ ba.

Mẫu xe khi đóng và mở mui. (Ảnh: Audi)

Xe có kích thước dài x rộng x cao là 4.521 x 1.981 x 1.278 mm, chiều dài cơ sở 2.568 mm. Mâm xe 21 inch hai tông màu.

Khoang xe nổi bật với các bề mặt kiến trúc mạnh mẽ và hình khối hình học rõ ràng, vừa đảm bảo không gian cho cả hai hành khách, vừa tinh tế đặt người lái ở vị trí trung tâm. Các nút điều khiển vật lý được chế tác từ nhôm anot hóa, mang lại cảm giác xúc giác phản ánh chất lượng cơ khí – từ diện mạo, cảm giác chạm, đến âm thanh “Audi click” đặc trưng.

Khoang nội thất Audi Concept C. (Ảnh: Audi)

Vô lăng là trung tâm của trải nghiệm xúc giác tinh tế: dáng tròn, chi tiết xúc giác cao cấp, cùng logo Audi bằng kim loại thật ở giữa – tất cả đều được chế tác với độ chính xác kỹ thuật cao. Mỗi loại vật liệu góp phần tạo nên bầu không khí tinh khiết và sang trọng. Bảng màu cũng lấy cảm hứng từ titan, tạo nên sự hài hòa đồng điệu.

Màn hình trung tâm gập 10,4 inch cung cấp thông tin trực quan, theo ngữ cảnh và phù hợp với từng tình huống.

Mẫu coupe/roadster này có thể trở thành minh chứng rõ nét nhất cho ngôn ngữ thiết kế mới của thương hiệu bốn vòng tròn. (Ảnh: Audi)

Nền tảng của xe vẫn chưa được tiết lộ, nhưng Audi cho biết có thể xuất hiện cả cấu hình dẫn động cầu sau và dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Hệ thống điện 800 V hứa hẹn khả năng sạc siêu nhanh.