Bảng giá ô tô Hyundai mới nhất tháng 11/2025

(VTC News) - Bảng giá xe ô tô Hyundai mới nhất tại Việt Nam tháng 11/2025, bảng giá chi tiết sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

Hyundai là hãng ô tô đến từ Hàn Quốc, nổi tiếng toàn cầu với các dòng xe đa dạng từ sedan, SUV đến xe điện. Thương hiệu này được đánh giá cao nhờ thiết kế hiện đại, tiện nghi và công nghệ tiên tiến. Các mẫu xe Hyundai luôn hướng tới trải nghiệm người dùng tối ưu, vừa an toàn, vừa tiết kiệm nhiên liệu.

Trong đó, Hyundai Venue 2025 là mẫu SUV đô thị nhỏ gọn, phù hợp với nhu cầu di chuyển trong thành phố. Xe sở hữu thiết kế trẻ trung, năng động với những đường nét tinh tế. Kích thước nhỏ giúp việc đỗ xe và luồn lách trên phố trở nên dễ dàng.

Hyundai Venue 2025 là mẫu SUV đô thị nhỏ gọn. (Ảnh: hyundai-dongnai.vn)

Nội thất Venue 2025 hiện đại, tích hợp màn hình giải trí cảm ứng và kết nối thông minh. Hệ thống điều hòa tự động, ghế bọc da cao cấp mang lại sự thoải mái tối đa. Khoang cabin rộng rãi so với kích thước tổng thể, đáp ứng nhu cầu cả gia đình.

Xe được trang bị động cơ tiết kiệm nhiên liệu, mạnh mẽ trong phố nhưng vẫn bền bỉ khi di chuyển đường dài. Hộp số tự động mượt mà giúp việc lái xe trở nên nhẹ nhàng và thuận tiện. Các công nghệ hỗ trợ lái xe như camera lùi và cảm biến an toàn gia tăng sự yên tâm.

Bảng giá xe ô tô hãng Hyundai mới nhất tháng 11/2025

Dòng xe Phiên bản

Giá xe niêm yết (Đồng)

(Đã bao gồm thuế VAT)
Hyundai Santa Fe  All New Santa Fe Exclusive 1 tỷ 069 triệu 
All New Santa Fe Prestige  1 tỷ 265 triệu 
All New Santa Fe Calligraphy 7 chỗ  1 tỷ 315 triệu 
All New Santa Fe Calligraphy 6 chỗ  1 tỷ 315 triệu 
All New Santa Fe Calligraphy Turbo  1 tỷ 365 triệu 
Hyundai Creta  HYUNDAI CRETA XĂNG TIÊU CHUẨN  599 triệu 
HYUNDAI CRETA XĂNG ĐẶC BIỆT  650 triệu 
HYUNDAI CRETA XĂNG CAO CẤP  699 triệu 
Hyundai Accent  ACCENT 1.5 MT  439 triệu 
ACCENT 1.5 AT  489 triệu 
ACCENT 1.5 AT ĐẶC BIỆT  529 triệu 
ACCENT 1.5 AT CAO CẤP  569 triệu 
Hyundai Elantra  Elantra 1.6 AT Tiêu chuẩn  579 triệu 
Elantra 1.6 AT Đặc biệt  639 triệu 
Elantra 2.0 AT Cao cấp  699 triệu 
Elantra 1.6 AT N-Line  769 triệu 
Hyundai Tucson  Tucson 2.0 Xăng tiêu chuẩn  769 triệu 
Tucson 2.0 Xăng đặc biệt  859 triệu 
Tucson 2.0 Dầu đặc biệt  989 triệu 
Tucson 1.6 Xăng Turbo  979 triệu 
Hyundai Stargazer X  HYUNDAI STARGAZER tiêu chuẩn  489 triệu 
HYUNDAI STARGAZER X  559 triệu 
HYUNDAI STARGAZER X cao cấp  599 triệu 
Hyundai Custin  Hyundai Custin 1.5T-GDi Tiêu chuẩn  820 triệu 
Hyundai Custin 1.5T-GDi Đặc biệt  915 triệu 
Hyundai Custin 2.0T-GDi Cao cấp  974 triệu 
Hyundai Palisade  Palisade Exclusive 7 chỗ  1 tỷ 469 triệu 
Palisade Exclusive 6 chỗ  1 tỷ 479 triệu 
Palisade Prestige 7 chỗ  1 tỷ 559 triệu 
Palisade Prestige 6 chỗ  1 tỷ 589 triệu 
Hyundai Venue  Hyundai Venue 1.0 T-GDi  499 triệu 
Hyundai Venue 1.0 T-GDi Đặc biệt  539 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

Thư Trương (Tổng hợp)
