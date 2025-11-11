Bảng giá ô tô Hyundai mới nhất tháng 11/2025

Hyundai là hãng ô tô đến từ Hàn Quốc, nổi tiếng toàn cầu với các dòng xe đa dạng từ sedan, SUV đến xe điện. Thương hiệu này được đánh giá cao nhờ thiết kế hiện đại, tiện nghi và công nghệ tiên tiến. Các mẫu xe Hyundai luôn hướng tới trải nghiệm người dùng tối ưu, vừa an toàn, vừa tiết kiệm nhiên liệu.

Trong đó, Hyundai Venue 2025 là mẫu SUV đô thị nhỏ gọn, phù hợp với nhu cầu di chuyển trong thành phố. Xe sở hữu thiết kế trẻ trung, năng động với những đường nét tinh tế. Kích thước nhỏ giúp việc đỗ xe và luồn lách trên phố trở nên dễ dàng.

Hyundai Venue 2025 là mẫu SUV đô thị nhỏ gọn. (Ảnh: hyundai-dongnai.vn)

Nội thất Venue 2025 hiện đại, tích hợp màn hình giải trí cảm ứng và kết nối thông minh. Hệ thống điều hòa tự động, ghế bọc da cao cấp mang lại sự thoải mái tối đa. Khoang cabin rộng rãi so với kích thước tổng thể, đáp ứng nhu cầu cả gia đình.

Xe được trang bị động cơ tiết kiệm nhiên liệu, mạnh mẽ trong phố nhưng vẫn bền bỉ khi di chuyển đường dài. Hộp số tự động mượt mà giúp việc lái xe trở nên nhẹ nhàng và thuận tiện. Các công nghệ hỗ trợ lái xe như camera lùi và cảm biến an toàn gia tăng sự yên tâm.

Bảng giá xe ô tô hãng Hyundai mới nhất tháng 11/2025

Dòng xe Phiên bản Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) Hyundai Santa Fe All New Santa Fe Exclusive 1 tỷ 069 triệu All New Santa Fe Prestige 1 tỷ 265 triệu All New Santa Fe Calligraphy 7 chỗ 1 tỷ 315 triệu All New Santa Fe Calligraphy 6 chỗ 1 tỷ 315 triệu All New Santa Fe Calligraphy Turbo 1 tỷ 365 triệu Hyundai Creta HYUNDAI CRETA XĂNG TIÊU CHUẨN 599 triệu HYUNDAI CRETA XĂNG ĐẶC BIỆT 650 triệu HYUNDAI CRETA XĂNG CAO CẤP 699 triệu Hyundai Accent ACCENT 1.5 MT 439 triệu ACCENT 1.5 AT 489 triệu ACCENT 1.5 AT ĐẶC BIỆT 529 triệu ACCENT 1.5 AT CAO CẤP 569 triệu Hyundai Elantra Elantra 1.6 AT Tiêu chuẩn 579 triệu Elantra 1.6 AT Đặc biệt 639 triệu Elantra 2.0 AT Cao cấp 699 triệu Elantra 1.6 AT N-Line 769 triệu Hyundai Tucson Tucson 2.0 Xăng tiêu chuẩn 769 triệu Tucson 2.0 Xăng đặc biệt 859 triệu Tucson 2.0 Dầu đặc biệt 989 triệu Tucson 1.6 Xăng Turbo 979 triệu Hyundai Stargazer X HYUNDAI STARGAZER tiêu chuẩn 489 triệu HYUNDAI STARGAZER X 559 triệu HYUNDAI STARGAZER X cao cấp 599 triệu Hyundai Custin Hyundai Custin 1.5T-GDi Tiêu chuẩn 820 triệu Hyundai Custin 1.5T-GDi Đặc biệt 915 triệu Hyundai Custin 2.0T-GDi Cao cấp 974 triệu Hyundai Palisade Palisade Exclusive 7 chỗ 1 tỷ 469 triệu Palisade Exclusive 6 chỗ 1 tỷ 479 triệu Palisade Prestige 7 chỗ 1 tỷ 559 triệu Palisade Prestige 6 chỗ 1 tỷ 589 triệu Hyundai Venue Hyundai Venue 1.0 T-GDi 499 triệu Hyundai Venue 1.0 T-GDi Đặc biệt 539 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.