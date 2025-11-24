(VTC News) -

Creta là một chiếc xe dễ được cư dân các thành phố ưa chuộng, ngoài kiểu dáng bắt mắt, thời trang, xe sở hữu khoảng sáng gầm 200mm, gọn gàng có thể di chuyển trong đô thị và có mức giá rất hợp lý, chỉ từ 599 triệu đồng, chưa kể đi kèm những ưu đãi khác.

Creta - chiếc SUV cỡ B hút khách của Hyundai.

Xe được cung cấp với nhiều phiên bản khác nhau, đáp ứng tốt nhu cầu và khả năng tài chính đa dạng của khách hàng. Bản tiêu chuẩn trang bị cụm màn hình kép 10,25 inch, hỗ trợ kết nối Android Auto và Apple CarPlay không dây, cửa gió sau. Bản cao cấp bổ sung ghế trước chỉnh điện 8 hướng, có tính năng làm mát và sưởi ghế, cùng hệ thống âm thanh Bose 8 loa kèm amply rời, mang đến trải nghiệm giải trí vượt trội, bản N Line có thiết kế, nổi bật với tông màu đen chủ đạo kết hợp chỉ khâu đỏ và các chi tiết đỏ tương phản đầy cuốn hút, tạo cảm giác trẻ trung, năng động và rất bắt mắt.

Người dùng đánh giá, Creta có tầm nhìn thoáng, giúp dễ dàng quan sát khi đi trong đô thị đông đúc, đồng thời vượt ổ gà, leo vỉa nhẹ nhàng mà vẫn giữ được cảm giác êm ái và chắc chắn. Creta có hệ thống ADAS hoạt động hiệu quả.

“Tính năng hỗ trợ mình nhiều nhất là ga tự động có giữ làn, đi đường cao tốc hệ thống lái tự động căn chỉnh theo vạch đường, có cảnh báo, đi an tâm hơn và đặc biệt, đây là một lớp phòng thủ trong trường hợp lái xe chẳng may mỏi mệt, hoa mắt và ngủ gật”, anh Lê Tuấn (chủ sở hữu Creta N Line) chia sẻ.

Creta 2025 sử dụng động cơ xăng Smartstream 1.5L, công suất 115 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp hộp số iVT, cho khả năng tăng tốc mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu. Bản cao cấp có 4 chế độ lái (Eco, Normal, Sport, Smart) và 3 chế độ địa hình (Snow, Sand, Mud), đáp ứng linh hoạt các điều kiện vận hành, phù hợp cả phố xá kẹt xe lẫn đi chơi cuối tuần nhẹ nhàng. Phiên bản N Line trang bị lẫy chuyển số giả lập 8 cấp và cần số N thể thao, hướng đến những ai thích cảm giác lái năng động hơn.

Trong bối cảnh người dùng Việt Nam ngày càng ưa chuộng những chiếc xe gầm cao nhỏ gọn, linh hoạt và đa dụng, Hyundai Creta 2025 với mức giá chỉ từ 599 – 715 triệu đồng nổi bật nhờ sự cân bằng hoàn hảo giữa thiết kế hiện đại, công nghệ tiên tiến, tính năng an toàn hàng đầu phân khúc cùng chi phí vận hành cực kỳ hợp lý.