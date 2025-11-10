Ioniq 6 N 2026: Tham vọng chinh phục dòng sedan điện hiệu năng cao của Hyundai

(VTC News) -

Trong phân khúc sedan thể thao, những mẫu xe vừa mang tính thực dụng hàng ngày vừa đem lại cảm giác lái phấn khích luôn được xem là chuẩn mực cân bằng giữa lý trí và cảm xúc.

Hyundai chuẩn bị gia nhập phân khúc này bằng Ioniq 6 N 2026 - mẫu sedan điện hiệu năng cao được phát triển nhằm cạnh tranh với những tên tuổi đến từ châu Âu, Nhật Bản và Mỹ.

Ioniq 6 N 2026 là phiên bản nâng cấp của dòng Ioniq 6 với thiết kế mạnh mẽ hơn, cụm đèn trước mảnh, dải LED sắc nét, lưới tản nhiệt mở rộng tạo dáng thể thao.

Nếu bản N Line chỉ dừng ở thay đổi thẩm mỹ, thì Ioniq 6 N là phiên bản được tinh chỉnh toàn diện để đạt hiệu năng cao thực sự.

Phần lớn nền tảng kỹ thuật của xe được thừa hưởng từ Ioniq 5 N - mẫu SUV hiệu năng cao ra mắt năm 2025. Hệ thống 2 mô-tơ điện trên Ioniq 6 N cho công suất tối đa 641 mã lực (601 mã lực ở điều kiện thông thường) và mô-men xoắn cực đại khoảng 770 Nm.

Xe sử dụng hệ dẫn động 4 bánh với vi sai hạn chế trượt điều khiển điện tử, cho khả năng tăng tốc 0 - 100 km/h dự kiến dưới 3 giây.

Hệ thống treo được hiệu chỉnh lại với giảm chấn thích ứng, chân treo thủy lực và cấu trúc thân xe gia cố bằng keo kết dính để tăng độ cứng vững.

Phanh lớn hơn và bộ mâm thể thao chuyên biệt hoàn thiện khả năng vận hành.

Không chỉ là phiên bản sedan của 5 N, Ioniq 6 N được gia cường thêm thanh giằng giữa khoang hành lý và hàng ghế sau, giúp thân xe cứng hơn.

Hyundai định hướng Ioniq 6 N khác biệt với 5 N - thay vì thiên về sự linh hoạt, mẫu sedan này tập trung vào độ bám đường và chính xác khi vận hành. Dù vậy, xe vẫn có chế độ drift để người lái trải nghiệm cảm giác thể thao nếu muốn.

Điểm cân bằng thân xe thấp hơn khoảng 10 cm so với bản SUV, cùng cánh gió sau dạng “cổ thiên nga” có thể tạo hơn 90 kg lực ép khi xe đạt tốc độ khoảng 260 km/h.

Về công nghệ, người dùng có thể điều chỉnh nhiều thông số như phản ứng mô-tơ, độ nặng vô-lăng, độ cứng hệ thống treo, khả năng can thiệp cân bằng điện tử, phân bổ mô-men xoắn (N Torque Distribution) và phanh tái sinh (N Pedal). Mức tùy biến cao giúp người lái có thể tinh chỉnh xe theo phong cách cá nhân.

Nội thất và các chi tiết "N" trên vô-lăng, ghế xe ghi dấu ấn thể thao.

Một tính năng đáng chú ý là chế độ mô phỏng xe động cơ xăng, trong đó mô-tơ điện được lập trình để tạo cảm giác sang số và âm thanh như xe dùng hộp số tự động 8 cấp. Hệ thống còn có thể phát âm thanh ảo nhằm tăng tính tương tác khi lái.

Ioniq 6 N có trọng lượng khoảng 2.100 kg. Dù vậy, hệ thống giảm xóc thích ứng giúp xe giữ ổn định tốt khi vào cua hoặc chuyển hướng nhanh. Điểm hạn chế là cảm giác bàn đạp phanh chưa thật sự tự nhiên, và bộ lốp Pirelli P Zero Elect có dấu hiệu quá nhiệt sau vài vòng chạy liên tục trên đường đua.

Phạm vi hoạt động của xe ước tính khoảng 240 dặm (385 km), cải thiện so với Ioniq 5 N nhưng vẫn thấp hơn so với nhiều sedan điện khác.

Khi vận hành ở công suất cao, mức tiêu hao pin tăng nhanh, tuy nhiên xe vẫn có lợi thế về tốc độ sạc nhờ nền tảng E-GMP hỗ trợ sạc nhanh.

Dù còn một số hạn chế về cảm giác lái và tầm hoạt động, Hyundai Ioniq 6 N 2026 thể hiện rõ tham vọng của hãng xe Hàn Quốc trong phân khúc sedan thể thao điện. Mẫu xe này không chỉ mang lại hiệu năng cao mà còn tạo được trải nghiệm lái khác biệt, kết hợp giữa công nghệ và cảm xúc.

Theo Hyundai, Ioniq 6 N sẽ được phân phối giới hạn tại thị trường Mỹ, do yếu tố sản xuất và thuế nhập khẩu. Với sức mạnh và khả năng vận hành, mẫu sedan điện này được xem là đối thủ đáng gờm của Tesla Model 3 Performance, BMW i4 M50 và Porsche Taycan 4S.