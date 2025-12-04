Hyundai trình làng mẫu xe Santa Fe Hybrid tại thị trường Việt Nam

Theo đó, Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) chính thức giới thiệu mẫu xe Hyundai Santa Fe Hybrid đến thị trường Việt Nam, gia tăng sức cạnh tranh trong phân khúc D-SUV với thiết kế ấn tượng, công nghệ Turbo-Hybrid tiên tiến và tiêu chuẩn an toàn hàng đầu thế giới.

Hyundai Santa Fe Hybrid.

Sự xuất hiện của Santa Fe Hybrid đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong chiến lược điện hóa của Hyundai Thành Công, mang đến một giải pháp di chuyển mạnh mẽ, thông minh, thân thiện với môi trường nhưng vẫn giúp khách hàng không phải thay đổi thói quen sử dụng xe hàng ngày.

Điểm nhấn kỹ thuật giúp Santa Fe Hybrid tách biệt khỏi số đông chính là công nghệ TMED (Transmission Mounted Electric Device). Thay vì sử dụng hộp số vô cấp thường thấy trên các dòng xe Hybrid, Hyundai Motor trang bị cho mẫu xe này hộp số tự động 6 cấp được tối ưu hóa riêng cho xe Hybrid. Điểm khác biệt nằm ở việc Hyundai ứng dụng công nghệ Active Shift Control (ASC) độc quyền.

Thay vì sử dụng bộ biến mô truyền thống, hệ thống ASC cho phép mô-tơ điện kiểm soát việc chuyển số bằng cách giám sát tốc độ quay của bộ truyền động với tần suất 500 lần/giây. Nhờ đó, động cơ điện chủ động đồng bộ tốc độ quay của động cơ và hộp số, giúp thời gian chuyển số giảm 30% (từ 500ms xuống chỉ còn 350ms).

Khác biệt với các mẫu xe Hybrid thông thường trên thị trường, Santa Fe Hybrid sở hữu hệ thống động lực Turbo - Hybrid được Hyundai Motor nghiên cứu và phát triển độc quyền. Đây là sự kết hợp tinh tế giữa sức mạnh của động cơ đốt trong và hiệu suất tức thời của động cơ điện, mang lại trải nghiệm lái đầy phấn khích.

Đáng chú ý, xe được trang bị pin Li-ion Polymer đảm bảo an toàn và tối ưu không gian. Hệ thống pin cao áp được bảo vệ bởi lớp phủ gốm và hệ thống giáp chịu lực, vượt qua các bài kiểm tra va chạm khắc nghiệt nhất. Đặc biệt, khối pin này cùng ắc quy 12V được bố trí tinh tế dưới hàng ghế 2, giúp không gian cốp xe rộng rãi tương đương phiên bản máy xăng, đồng thời đưa trọng tâm xe về giữa để cải thiện khả năng cân bằng.

Santa Fe Hybrid gây ấn tượng mạnh mẽ với ngôn ngữ thiết kế "Boxy" đậm chất SUV cổ điển, thể hiện sự mạnh mẽ và sang trọng. Sử dụng khung gầm N-Platform hiện đại, xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.830 x 1.900 x 1.770 mm, chiều dài cơ sở 2.815 mm mang đến không gian nội thất rộng rãi và thoải mái. Lazang xe có kích thước 20 inch với bộ lốp có thông số 255/45R20.

Khoang nội thất của Santa Fe Hybrid tuân theo nguyên lý HMI (Human Machine Interface), lấy người dùng làm trung tâm.

Khoang nội thất của Santa Fe Hybrid tuân theo nguyên lý HMI (Human Machine Interface), lấy người dùng làm trung tâm.

Tâm điểm của khoang lái là cụm màn hình cong Panorama bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí cảm ứng nối liền, cùng kích thước 12,3 inch. Xe hỗ trợ kết nối Android Auto/Apple CarPlay không dây, bản đồ dẫn đường vệ tinh độc quyền và camera 360 SVM.

Santa Fe Hybrid được cung cấp với 7 lựa chọn màu sắc đa dạng, trong đó nổi bật là màu xanh lục bảo mới mang đến một hình ảnh tiếp cận mới, đáp ứng sở thích cá nhân của từng khách hàng.

HTV cũng đưa ra mức giá bán lẻ khuyến nghị: 1.369.000.000 VNĐ (đã bao gồm VAT). Chính sách bảo hành 5 năm hoặc 100.000km (tùy điều kiện nào đến trước)