VĐV Thái Lan dùng đòn cấm đánh chảy máu mặt, võ sĩ Việt Nam bị xử thua ngỡ ngàng

(VTC News) -

Video: Nguyễn Văn Đương bị xử thua trong trận đấu với võ sĩ Thái Lan.

Chiều tối 19/12, võ sĩ Nguyễn Văn Đương của Việt Nam bước vào trận tranh HCV hạng cân 57 kg môn boxing với võ sĩ chủ nhà Thái Lan Sarawut Sukthet. Trong 2 hiệp đấu đầu tiên, hai võ sĩ tung ra những đòn thế quyết liệt về phía nhau.

Ở hiệp thứ 3, tranh cãi xảy ra khi Sarawut Sukthet có tình huống áp sát dùng cùi chỏ đánh vào mặt của Văn Đương. Sau khi nhận đòn, trán của Văn Đương bị rách và máu chảy ra. Văn Đương lập tức ra dấu hiệu cho trọng tài về việc võ sĩ Thái Lan dùng cùi chỏ.

Sau đó, Văn Đương được nhân viên y tế chăm sóc. Trọng tài quyết định dừng trận đấu lại vì Văn Đương không thể tiếp tục thi đấu.

Võ sĩ Việt Nam bị chảy máu ở mặt vì trúng cùi chỏ của đối thủ.

Sarawut Sukthet được xử thắng trận này 5-0 trong sự bất bình từ phía đội boxing của Việt Nam. Võ sĩ người Thái rõ ràng đã phạm quy khi sử dụng cùi chỏ.

Trong quyền anh, các võ sĩ bị cấm đánh bằng bất kỳ bộ phận nào của cánh tay ngoài đốt ngón tay của nắm đấm khép kín. Mọi cú đánh bằng cùi chỏ, vai, cẳng tay hoặc bất kỳ bộ phận nào khác của cánh tay đều bị xem là phạm luật.

Rõ ràng, việc Văn Đương bị xử thua ở tình huống này là rất oan ức. Thêm một lần nữa, những nội dung về võ ở SEA Games 2025 tiếp tục gây nên những tranh cãi.

Nguyễn Văn Đương bị xử thua.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên Nguyễn Văn Đương bị xử thua ở SEA Games. Cách đây 2 năm, khi đang dẫn điểm đối thủ, võ sĩ Việt Nam bất ngờ bị xử thua vì đội ngũ y tế của ban tổ chức không cho thi đấu tiếp. Khi đó, Nguyễn Văn Đương bị chảy máu ở vùng mắt nhưng vẫn có thể thi đấu và đã sẵn sàng đánh tiếp. Dù vậy, nhân viên y tế lại thông báo anh không thể tiếp tục.

Hôm 14/12, Tổng Thư ký Hiệp hội Liên đoàn Quyền Anh Philippines (ABAP) Marcus Manalo đã lên tiếng chỉ trích công tác trọng tài tại SEA Games 33 sau những thất bại đáng tiếc của các võ sĩ Hergie Bacyadan và Nesthy Petecio. Marcus Manalo cho rằng Bacyadan và Petecio đều xứng đáng giành chiến thắng ở các trận bán kết của họ, nhưng lại thua do những quyết định mà ông đánh giá là đáng ngờ từ trọng tài và giám khảo.

Cựu Chủ tịch ABAP (Hiệp hội Liên đoàn Quyền Anh Philippines) Ricky Vargas, cùng với Tổng Thư ký ABAP Marcus Manalo, thậm chí đã gửi thư tới Ban tổ chức SEA Games, yêu cầu giải thích về công tác trọng tài trong nhiều trận đấu và bày tỏ về "xu hướng đáng lo ngại".