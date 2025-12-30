Cảnh sát hình sự lập 5 tổ trinh sát, giải cứu nam sinh viên bị 'bắt cóc online'

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triển khai truy xét nóng, kịp thời giải cứu an toàn nam sinh viên T.M.H. (SN 2007, tạm trú ký túc xá Trường Y Dược – Đại học Đà Nẵng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng). H. bị các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng khống chế tinh thần theo thủ đoạn “bắt cóc online”, nhằm tống tiền gia đình.

Chỉ sau khoảng thời gian ngắn tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng Đà Nẵng giải cứu nam sinh viên bị "bắt cóc online". (Ảnh: C.A)

Theo đó, khoảng 12h ngày 29/12, Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp nhận trình báo của chị N.T.D.C. (SN 1984, trú phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về việc con trai là T.M.H. bất ngờ rời khỏi ký túc xá, liên lạc với gia đình qua ứng dụng Zalo, thông báo “trúng tuyển học bổng quốc tế” và yêu cầu gia đình phải có 550 triệu đồng trong tài khoản để “chứng minh tài chính”. Sau đó, H. mất liên lạc hoàn toàn.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, gia đình đã khẩn cấp trình báo, đề nghị hỗ trợ. Ngay khi tiếp nhận thông tin, xác định đây là thủ đoạn lừa đảo “bắt cóc online” đang gia tăng, nhắm vào học sinh, sinh viên, Phòng Cảnh sát Hình sự đã khẩn trương thành lập 5 tổ trinh sát, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy xét theo nhiều hướng.

Chỉ sau thời gian ngắn, lực lượng chức năng xác định được vị trí và kịp thời tiếp cận, giải cứu T.M.H. khi nạn nhân đang bị các đối tượng lừa đảo điều khiển, khống chế tinh thần tại phòng 502, khách sạn Đ.N. (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố tài liệu, phối hợp các đơn vị chức năng mở rộng xác minh, truy vết các đối tượng liên quan để xử lý.

Theo Công an TP Đà Nẵng, thời gian qua, các đối tượng lừa đảo liên tục giả danh giáo viên, cán bộ ngoại giao, cơ quan chức năng hoặc tổ chức học bổng quốc tế, yêu cầu nạn nhân “cách ly thông tin”, điều khiển từ xa và tạo áp lực tâm lý để tống tiền gia đình.

Công an Đà Nẵng khuyến cáo người dân, đặc biệt là phụ huynh, học sinh, sinh viên cần nâng cao cảnh giác; tuyệt đối không chuyển tiền, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng theo yêu cầu từ người lạ qua điện thoại, mạng xã hội. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.