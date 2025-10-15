Giải cứu nam sinh ở TP.HCM sập bẫy 'bắt cóc online', tống tiền gần 500 triệu

(VTC News) -

Ngày 15/10, Công an phường Bình Tiên (TP.HCM) cho biết, đơn vị đã giải cứu một nam sinh viên bị lừa theo hình thức “bắt cóc online”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 10h ngày 10/10, ông L. (ngụ phường Bình Tiên) đến Công an trình báo con trai là N.L.M.Đ. (19 tuổi, sinh viên một trường đại học ở TP.HCM) mất liên lạc nhiều giờ và có dấu hiệu bị tống tiền.

Công an TP.HCM giải cứu thành công nam sinh bị "bắt cóc online".

Ông L. cho biết, trước đó, một người đàn ông tự xưng là “giáo viên tên Khang” gọi điện thông báo con ông vừa trúng học bổng du học Trung Quốc. Người này yêu cầu gia đình chuyển 475 triệu đồng vào tài khoản của Đ. để “chứng minh thu nhập” trước khi hoàn tất thủ tục nhận học bổng.

Tuy nhiên, sau khi liên hệ lại, ông L. không thể gọi được cho con nên nghi ngờ bị lừa và lập tức đến Công an phường Bình Tiên trình báo.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường Bình Tiên đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM truy xét. Từ dữ liệu liên lạc và thông tin do gia đình cung cấp, công an nhanh chóng triển khai biện pháp nghiệp vụ.

Đến khoảng 18h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện Đ. đang tự nhốt mình trong một khách sạn tại phường Bàn Cờ (TP.HCM). Nam sinh được giải cứu an toàn và đưa về trụ sở công an làm việc.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cảnh giác với các chiêu trò “bắt cóc online” – hình thức lừa đảo qua điện thoại, mạng xã hội nhằm khống chế tinh thần nạn nhân và tống tiền gia đình. Người dân tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ, không tin các cuộc gọi về “xác minh tài chính”, “giải cứu người thân” hay “học bổng nước ngoài”.

Mọi thông tin liên quan đến việc bắt giữ, xử lý vi phạm chỉ được thực hiện trực tiếp tại trụ sở cơ quan công an, không làm việc qua điện thoại hay ứng dụng trực tuyến.