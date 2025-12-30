Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 30/12/2025 - XSDLK 30/12

XSDLK 30/12. Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 30/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDLK 30/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDLK 30/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 30/12/2025 - Xổ số Đắk Lắk thứ Ba ngày 30/12/2025

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải giữ còn nguyên vẹn, không rách, không chắp vá, không được tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng thưởng có thời hạn nhận thưởng trong vòng 30 ngày, tính từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả trúng thưởng. Quá 30 ngày quy định, vé số trúng sẽ không được nhận tiền thưởng.

- Vé số trúng chỉ được nhận thưởng một lần bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy theo lựa chọn của người nhận thưởng.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng được lĩnh đủ tất cả giá trị các giải trúng.

- Nếu người trúng thưởng không thể trực tiếp lĩnh thưởng vì nguyên nhân khách quan thì được phép ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 được quay thưởng tại Công ty Xổ số kiến thiết Huế, Phú Yên.

- XSMT thứ 3 được quay thưởng tại Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Nam, Đắk Lắk.

- XSMT thứ 4 được quay thưởng tại Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa, Đà Nẵng.

- XSMT thứ 5 được quay thưởng tại Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định.

- XSMT thứ 6 được quay thưởng tại Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai, Ninh Thuận.

- XSMT thứ 7 được quay thưởng tại Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi.

- XSMT Chủ nhật được quay thưởng tại Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa, Huế, Kon Tum.

