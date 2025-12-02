Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 2/12/2025 - XSDLK 2/12

XSDLK 2/12. Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 2/12/2025 quay số mở thưởng vào lúc 17h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk. Kết quả XSDLK 2/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDLK 2/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 2/12/2025 - XS đài Đắk Lắk thứ Ba ngày 2/12/2025

Xem thêm KQXS Đắk Lắk các ngày quay số mở thưởng trước

- XSDLK 25/11, kết quả xổ số Đắk Lắk thứ Ba ngày 25/11/2025

XSDLK 25/11, kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 25/11/2025.

- XSDLK 18/11/2025

XSDLK 18/11, kết quả xổ số Đắk Lắk ngày 18/11/2025.

- XSDLK 11/11/2025

XSDLK 11/11, kết quả xổ số Đắk Lắk ngày 11/11/2025.

- XSDLK 4/11/2025

XSDLK 4/11, kết quả xổ số Đắk Lắk ngày 4/11/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSDLK

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đắk Lắk gồm các hạng giải sau:

- 01 giải đặc biệt cho những vé trùng 6 số với kết quả quay số mở thưởng, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.

- 10 giải nhất cho những vé trùng 5 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải 30 triệu đồng.

- 10 giải nhì cho những vé trùng 5 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải 15 triệu đồng.

- 20 giải ba cho những vé trùng 5 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải 10 triệu đồng.

- 70 giải tư cho những vé trùng 5 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải 3 triệu đồng.

- 100 giải năm cho những vé trùng 4 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải 1 triệu đồng.

- 300 giải sáu cho những vé trùng 4 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải 400 nghìn đồng.

- 1.000 giải bảy cho những vé trùng 3 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- 10.000 giải tám cho những vé trùng 2 số với kết quả công bố, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt dành cho các vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích dành cho các vé chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ sai chữ số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải có giá trị 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ 2 tổ chức quay số mở thưởng tại đài Phú Yên và Huế.

- Xổ số miền Trung thứ 3 tổ chức quay số mở thưởng tại đài Quảng Nam, Đắk Lắk.

- Xổ số miền Trung thứ 4 tổ chức quay số mở thưởng tại đài Đà Nẵng và Khánh Hòa.

- Xổ số miền Trung thứ 5 tổ chức quay số mở thưởng tại đài Quảng Trị, Quảng Bình và Bình Định.

- Xổ số miền Trung thứ 6 tổ chức quay số mở thưởng tại đài Gia Lai, Ninh Thuận.

- Xổ số miền Trung thứ 7 tổ chức quay số mở thưởng tại đài Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật tổ chức quay số mở thưởng tại đài Khánh Hòa, Huế và Kon Tum.

Theo dõi kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 2/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.