Hùng tráng tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa phô diễn sức mạnh diễu binh trên biển

Tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa phô diễn sức mạnh diễu binh trên biển.
Sáng 2/9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Một trong những điểm nhấn của lễ diễu binh, diễu hành là phần diễu binh trên biển diễn ra tại căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa), hình ảnh được truyền về màn hình chính tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).
Trong phần diễu binh trên biển, nổi bật là sự góp mặt của tàu ngầm Kilo 636, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, tàu tên lửa, tàu pháo, tàu cứu hộ đa năng, trực thăng săn ngầm Ka-28 và thủy phi cơ DHC-6 cùng nhiều phương tiện khí tài khác.
Biên đội máy bay DHC-6 và trực thăng săn ngầm Ka28 cùng các biên đội tàu tên lửa tham gia diễu binh trên biển.
Tàu ngầm Kilo 636 là hệ tàu ngầm điezen - điện hiện đại, được mệnh danh là "Hố đen trong lòng đại dương", niềm tự hào của Hải quân Nhân dân Việt Nam, biểu tượng sức mạnh trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Tàu ngầm Kilo 636 được trang bị tên lửa hiện đại có thể tiêu diệt các mục tiêu trên bờ, trên biển; có khả năng vòng tránh hỏa lực phòng không của đối phương trên quỹ đạo chung và tự động tìm và tiêu diệt mục tiêu chính xác.
Tàu hộ vệ chống ngầm lớp 159, là loại tàu có khả năng cơ động và sức mạnh hỏa lực lớn, như: pháo AK726, giàn phóng ngư lôi, giàn phóng bom phản lực... Tàu có lượng giãn nước lớn, vận tốc lớn nhất đạt 24 hl/h; tàu có thể độc lập hoặc hiệp đồng tác chiến với các lực lượng; được sử dụng để tìm kiếm, tiêu diệt tàu ngầm và các mục tiêu ngầm của đối phương; chống ngầm cho tàu mặt nước, tàu ngầm của ta.
Tàu hộ vệ tên lửa Lý Thái Tổ tham gia diễu binh.
Tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng.
Tàu tên lửa tấn công nhanh 1241.8 là loại tàu có tốc độ cao, được mệnh danh là tàu “tia chớp”; có vận tốc lớn nhất 43hl/h, được trang bị vũ khí hiện đại, hỏa lực mạnh, như tên lửa, pháo tự động, pháo phòng không và hệ thống ra đa hiện đại, có khả năng theo dõi đồng thời 15 mục tiêu, khóa 3-5 mục tiêu cùng lúc; được sử dụng để tiêu diệt các mục tiêu di chuyển và cố định trên biển của đối phương.
Tàu tên lửa 1241RE có vận tốc lớn nhất 43hl/h, lượng giãn nước 502 tấn; trang bị vũ khí có hỏa lực mạnh, như: tên lửa, pháo tự động, pháo phòng không và hệ thống ra đa hiện đại quan sát tầm xa. Với tính cơ động cao, hỏa lực mạnh, tàu được sử dụng thực hiện các nhiệm vụ tuần tra, trinh sát, sẵn sàng chiến đấu cao trong mọi tình huống.
Tàu Pháo dạng TT-400TP có thể hoạt động được 30 ngày đêm trên biển, với tầm hoạt động khoảng 2.200 hải lý. Tàu được trang bị một số vũ khí hiện đại có thể tiêu diệt các mục tiêu trên biển, trên không, trên bờ của địch và làm nhiệm vụ tuần tiễu.
Hình ảnh tàu tuần tra đa năng của Cảnh sát biển Việt Nam và Biên đội tàu KN290, KN 390 của lực lượng Kiểm ngư Việt Nam.
Tham gia phần diễu binh trên biển còn có biên đội tàu SPA 4207 của Bộ đội Biên phòng. Đây là loại tàu tuần tra cao tốc được thiết kế cho các nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ bờ biển, tìm kiếm cứu nạn và an toàn hàng hải. Biên đội tàu của Hải đội Dân quân thường trực được sử dụng thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu khẳng định chủ quyền biển, đảo, tuần tra, trinh sát, thu thập, xử lý thông tin trên không, trên biển.
Cuộc diễu binh trên biển quy tụ hơn 30 tàu, 10 xuồng, 4 máy bay cùng hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ, tạo nên bức tranh hùng vĩ trên sóng nước và bầu trời Tổ quốc.