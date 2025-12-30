Cách nhận 400.000 đồng tiền an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán 2026

(VTC News) -

Ngày 28/12, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28/12/2025 về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác.

Ngoài phương án trực tiếp, người dân có thể tiếp nhận thông qua ứng dụng VNeID có liên kết với ứng dụng ngân hàng.

Các bước thực hiện đã được nhiều ngân hàng hướng dẫn như sau:

Người dùng mở ứng dụng VNeID trên điện thoại, chọn mục "An sinh xã hội".

Sau đó, tích vào "Tài khoản hưởng an sinh xã hội". Nhập số tài khoản ngân hàng của người được hưởng vào. Tài khoản hưởng an sinh xã hội là tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản mobile money.

Bước tiếp theo là nhập mật khẩu VNeID 6 số

Sau đó, người dùng cần nhập đầy đủ thông tin cá nhân gồm họ tên, ngày sinh, số căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng. Sau đó, tích chọn vào ô “Tôi đã đọc mục đích chia sẻ…” ở cuối trang và nhấn "Tiếp tục". Hệ thống sẽ đưa ra các bước hướng dẫn tiếp theo cho đến khi hoàn tất quy trình.

Sau khi kiểm tra toàn bộ thông tin, nhấn “Gửi thông tin” để hoàn tất quy trình nhận tiền. Hệ thống sẽ thông báo đăng ký thành công và tiến hành xử lý chuyển tiền.

Trường hợp người dân chưa có tài khoản ngân hàng, có thể tự đăng ký mở tài khoản thông qua việc tải ứng dụng ngân hàng. Sau đó quay lại các bước trên để hoàn tất thủ tục đăng ký.

Theo nghị quyết số 418, việc phát quà Tết được áp dụng đối với một số nhóm đối tượng cụ thể. Thứ nhất là người có công với cách mạng. Đây là nhóm đối tượng luôn được Nhà nước quan tâm, chăm lo mỗi dịp lễ, Tết.

Thứ hai là các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Nhóm này bao gồm cả trẻ mồ côi, người không nơi nương tựa hoặc trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội.

Thứ ba là đối tượng hưu trí xã hội theo quy định tại Nghị định số 176/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội.

Ngoài ra, căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng cân đối nguồn lực, các địa phương có thể xem xét, quyết định việc tặng quà cho các đối tượng yếu thế khác trên địa bàn theo thẩm quyền của mình.

Về mức quà tặng, nghị quyết quy định thống nhất mức 400.000 đồng/người, được chi trả bằng tiền. Trường hợp một người đồng thời được xác nhận thuộc từ hai nhóm đối tượng trở lên đủ điều kiện hưởng quà thì cũng chỉ được nhận một suất quà duy nhất, không cộng gộp.

Về phương thức chi trả, việc tặng quà của Đảng và Nhà nước được thực hiện chủ yếu thông qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên nền tảng VNeID đối với người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và các đối tượng yếu thế khác. Trong trường hợp cần thiết, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chi trả qua tài khoản đang hưởng phụ cấp, trợ cấp hằng tháng (nếu có) hoặc chi trả trực tiếp bằng tiền theo đúng quy định.