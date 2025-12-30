Những đêm nhạc từng bị hủy sát giờ diễn tại Việt Nam

(VTC News) -

Vụ việc đêm nhạc Về đây bốn cánh chim trời bị hủy ngay sát giờ diễn tối 28/12/2024 tại Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội) được xem là cú sốc lớn với nhiều khán giả. Tuy nhiên, trong lịch sử nhạc Việt, đây không phải lần đầu tiên sự kiện lớn bị "đứt gánh giữa đường" hay hủy bỏ vào phút chót.

Điểm chung của những sự việc này phần lớn xuất phát từ sự thiếu chuyên nghiệp của đơn vị tổ chức trong việc quản lý tài chính, không thực hiện đúng hợp đồng với nghệ sĩ hoặc đánh giá sai nhu cầu thị trường dẫn đến việc "ế vé".

Kpop festival open air #2 (Tháng 12/2023)

Đây có lẽ là vụ hủy show "chấn động" nhất với nhiều khán giả trước Về đây bốn cánh chim trời.

Theo đó, Kpop festival open air #2 được công bố sẽ tổ chức 2 đêm tại sân vận động Mỹ Đình với dàn sao hùng hậu từ Hàn Quốc (Highlight, Infinite, Kim Jae Joong...) và Việt Nam (Chi Pu, Tóc Tiên...).

Tuy nhiên, chỉ hai ngày trước đêm diễn, hàng loạt nghệ sĩ đồng loạt thông báo rút lui vì ban tổ chức (BTC) đã không thực hiện đúng các thoả thuận trong hợp đồng đã ký kết. Vì lẽ đó, cả hai đêm nhạc bị hủy bỏ hoàn toàn.

Đại nhạc hội "Kpop festival open air #2" bị hủy bỏ trước 2 ngày.

Thời điểm này, BTC đêm nhạc đưa ra lý do "mong muốn sẽ đem đến cho khán giả bữa tiệc âm nhạc tuyệt vời và hoàn hảo nhất thì ban tổ chức nhận thấy chưa thể đảm bảo và đáp ứng được hết các yêu cầu mà công ty đã báo cáo với Thành phố Hà Nội cũng như kế hoạch đã thông báo đến khán giả như ban đầu".

"Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự việc không mong muốn này và sẽ hoàn lại toàn bộ tiền vé khán giả đã mua theo đúng quy định của pháp luật. Chúng tôi sẽ thông báo chính thức về cách thức hoàn tiền vé tại thông báo tiếp theo", chương trình cho biết.

Dù vậy, việc đêm nhạc bị hủy vào phút chót khiến nhiều khán giả rất tức giận. Nhiều người vào trang facebook của đơn vị tổ chức và để lại nhiều bình luận thể hiện sự thất vọng và không hài lòng.

Đến nay, đơn vị tổ chức đêm nhạc này dường như cũng "mất hút" tại thị trường biểu diễn Việt Nam.

Ariana Grande - Dangerous woman tour (Tháng 8/2017)

Một trong những kỷ niệm chấn động nhất của khán giả yêu nhạc quốc tế tại Việt Nam chính là đêm nhạc Ariana Grande - Dangerous woman tour, dự kiến diễn ra vào tháng 8/2017.

Chỉ 5 tiếng trước khi show diễn bắt đầu tại SVĐ Quân khu 7 (TP.HCM), ngôi sao quốc tế này bất ngờ đăng một dòng tin trên Instagram cá nhân để thông báo hủy show vì "lý do sức khỏe".

Đêm diễn của Ariana Grande gây sốc khi bị hủy trước 5 tiếng diễn ra.

Sự việc nhanh chóng gây chấn động. Khán giả đã có mặt tại sân vận động và những người lặn lội từ xa về đều hụt hẫng, phẫn nộ. Dù lý do là sức khỏe của nghệ sĩ, nhưng sự cố này cũng đặt ra nhiều dấu hỏi về khâu tổ chức và kỹ thuật tại Việt Nam lúc bấy giờ. Bên cạnh đó, nhiều thông tin suy đoán nữ ca sĩ hủy show là do chương trình ở Việt Nam không bán đủ vé tối thiểu như cam kết.

K-Time live in Hanoi (Tháng 11/2024)

Một sự kiện K-Pop khác tại sân vận động Mỹ Đình rơi vào "dớp" hủy show. Đêm nhạc dự kiến diễn ra vào ngày 16-17/11/2024, quy tụ dàn nghệ sĩ Hàn Quốc nổi tiếng. Nhưng trước đêm diễn vài ngày, BTC gây bất ngờ khi thông báo hủy bỏ. Khi đó, BTC chỉ nói lý do khách quan ngoài tầm kiểm soát, họ buộc phải dừng kế hoạch tổ chức như đã định.

Đêm nhạc "K-Time live in Hanoi" bị hủy với lý do khách quan ngoài tầm kiểm soát.

Nhiều chuyên gia nhận định nguyên nhân chính là do lượng vé bán ra quá thấp, không đủ chi phí để duy trì dàn nghệ sĩ đắt đỏ.

Đêm nhạc "Touch Your Heart" (Tháng 11/2022)

Đêm nhạc dự kiến có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng đã bị hủy ngay sát giờ diễn tại TP.HCM. Thời điểm này, BTC đưa ra những lý do mơ hồ, nhưng sau đó nhiều nghệ sĩ tiết lộ rằng phía tổ chức không đảm bảo được các cam kết về tài chính và kỹ thuật như thỏa thuận.