+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Xuân vận Trung Quốc: Cuộc di cư hàng năm lớn nhất thế giới
(VTC News) -
Xuân Vận không chỉ là một kỳ nghỉ, đó là cuộc di cư lớn nhất hành tinh của tỷ người Trung Quốc, với kỷ lục 9,5 tỷ lượt di chuyển trong 40 ngày.
Nguyễn Ngọc
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Xuân vận Trung Quốc: Cuộc di cư hàng năm lớn nhất thế giới
15:50 14/02/2026
VTC NEWS TV
Tổng Bí thư Tô Lâm: VOV đang canh trời giữ sóng, giữ nhịp thông tin cho đất nước
15:43 14/02/2026
Chính trị
Xóm bánh tét nức tiếng TP.HCM đỏ lửa giữ hồn Tết
15:24 14/02/2026
Đời sống
Thiếu nữ 16 tuổi liên quan vụ bạn trai tử vong tại nhà trọ ở Tây Ninh
15:17 14/02/2026
Bản tin 113
6 năm bên nhau ngọt ngào của cặp đôi Binz – Châu Bùi
15:16 14/02/2026
Sao Việt
Sưng môi khó thở sau tiệc tất niên với món ăn 'độc, lạ'
15:10 14/02/2026
Tin tức
Sinh viên quốc tế lần đầu mặc áo dài Nhật Bình, gói bánh chưng đón Tết Việt
15:09 14/02/2026
Tin tức - Sự kiện
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm chúc Tết 2 cơ quan báo chí chủ lực VOV và VTV
15:02 14/02/2026
Chính trị
Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 14/2/2026 - XSQNG 14/2
15:02 14/02/2026
Xổ số miền Trung
Mùng 1 Tết nên mặc màu gì để mở đầu năm mới may mắn?
15:00 14/02/2026
Giới trẻ
XSMB 14/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 14/2/2026
15:00 14/02/2026
Xổ số miền Bắc
XSMT 14/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 14/2/2026
15:00 14/02/2026
Xổ số miền Trung
Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 14/2/2026 - XSDNO 14/2
15:00 14/02/2026
Xổ số miền Trung
Việt Nam hỗ trợ Cuba đảm bảo an ninh lương thực
14:44 14/02/2026
Thời sự quốc tế
Valentine 2026: Cảnh giác bẫy tình 'ngọt ngào' từ công nghệ AI
14:25 14/02/2026
Khoa học - Công nghệ
Chợ quê đông nghịt người sắm Tết, tiểu thương bán không kịp nghỉ tay
14:21 14/02/2026
Thị trường
Cảnh khác lạ: Cửa ngõ TP.HCM thông thoáng bất ngờ ngày 27 Tết
14:08 14/02/2026
Đời sống
Cậu bé nhập cư thành vua bán lẻ Philippines và triết lý bắt con lao động từ nhỏ
14:00 14/02/2026
Chuyện bốn phương
XSMN 14/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 14/2/2026
14:00 14/02/2026
Xổ số miền Nam
Trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay 14/2/2026 - XSLA 14/2
14:00 14/02/2026
Xổ số miền Nam
Trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 14/2/2026 - XSBP 14/2
14:00 14/02/2026
Xổ số miền Nam
Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 14/2/2026 - XSHCM 14/2
14:00 14/02/2026
Xổ số miền Nam
Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 14/2/2026 - XSHG 14/2
14:00 14/02/2026
Xổ số miền Nam
Ông Trump: Iran chưa sẵn sàng đạt thỏa thuận về chương trình hạt nhân
13:54 14/02/2026
Thời sự quốc tế
Đột phá pin giúp xe điện sạc nhanh mà vẫn bền
13:28 14/02/2026
Xe điện
Công nghệ 'ghi chú suy nghĩ' biến hình ảnh trong tâm trí thành văn bản
13:27 14/02/2026
AI
Cận cảnh cao tốc hơn 20.000 tỷ bất ngờ tạm dừng thông xe trong dịp Tết
13:11 14/02/2026
Tin nhanh 24h
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67
13:09 14/02/2026
Chính trị
Chứng khoán Việt Nam 2026 sẽ chinh phục đỉnh cao 2.000 điểm?
13:00 14/02/2026
Tài chính
Cuộc sống của Á hậu Tú Anh sau 7 năm kết hôn với chồng doanh nhân
12:57 14/02/2026
Thời trang