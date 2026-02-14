Đóng

Xuân vận Trung Quốc: Cuộc di cư hàng năm lớn nhất thế giới

(VTC News) -

Xuân Vận không chỉ là một kỳ nghỉ, đó là cuộc di cư lớn nhất hành tinh của tỷ người Trung Quốc, với kỷ lục 9,5 tỷ lượt di chuyển trong 40 ngày.

Nguyễn Ngọc
