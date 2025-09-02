Toàn cảnh lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Sáng nay (2/9), lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 được tổ chức trọng thể tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Tham dự lễ diễu binh có sự tham gia của 43 khối diễu hành, 18 khối đứng, hàng nghìn phương tiện quân sự, cùng khoảng 40.000 người tham dự.
6h45, Quân nhạc cử Quốc thiều. Cùng lúc, 21 loạt đại bác tại Sân vận động Mỹ Đình trên nền Quốc thiều 54 giây do chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 45 khai hỏa. Đây là nghi thức cao nhất trong các sự kiện quan trọng của quốc gia.
Mở đầu cuộc diễu binh, diễu hành, các biên đội của Không quân Nhân dân Việt Nam anh hùng bay trên bầu trời Tổ quốc. Dẫn đầu là biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8, mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên bầu trời Hà Nội.
Trực thăng kéo cờ Đảng bay trên Quảng trường Ba Đình.
Màn thả bẫy nhiệt của biên đội máy bay tiêm kích Su-30MK2.
Cùng lúc, ban tổ chức mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn thể Nhân dân hướng lên màn hình để theo dõi các lực lượng vũ trang diễu binh trên biển tại căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa).
Đội hình các lực lượng tham gia diễu binh trên biển, gồm: Tàu chỉ huy; máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm; các biên đội tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo của Hải quân Nhân dân Việt Nam; các biên đội tàu của Cảnh sát biển Việt Nam; Bộ đội Biên phòng và Hải đội Dân quân thường trực, cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại khác. Đây là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
7h10, các khối nghi trượng và đội hình diễu binh tiến vào lễ đài. Đi đầu là Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thân xe được phát triển từ họa tiết "chèo thuyền" gắn liền với trống đồng, biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc Việt Nam, nguyện một lòng đi theo con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn, đưa "Con thuyền Cách mạng Việt Nam" cập bến bờ vinh quang, hạnh phúc.
Tiếp đó là khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc tiến vào lễ đài. Đi sau đó là đội hình xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến vào lễ đài.
Khối Nữ quân nhạc Việt Nam tiến qua lễ đài.
Khối Sĩ quan Hải quân trong quân phục trắng tinh khôi, đại diện cho ý chí bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Khối Nữ du kích miền Nam.
Khối Nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình, đại diện cho lực lượng mũ nồi xanh với hành trình hơn 10 năm đưa hơn 1.000 chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Các khối thuộc lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam tại lễ diễu binh sáng 2/9.
Tiếp đó là Đoàn nghi lễ danh dự quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Được thành lập năm 1952, là lực lượng duy nhất đảm nhiệm phục vụ nghi lễ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Nhà nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Hơn 70 năm qua, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc hơn 13.000 nhiệm vụ.
Khối Quốc kỳ Liên bang Nga. Hộ tống khối Quốc kỳ là đội tiêu binh danh dự đại diện cho ba quân chủng của Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga Lục quân, Lực lượng Hàng không Vũ trụ và Hải quân.
Khối Quân đội Nhân dân Lào - lực lượng vũ trang chủ lực của cách mạng dân tộc Lào. Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, Quân đội hai nước Việt Nam và Lào luôn kề vai sát cánh chiến đấu, chiến thắng kẻ thù xâm lược.
Khối Quân đội Hoàng Gia Campuchia tiến qua lễ đài. Trong truyền thống hữu nghị, đoàn kết lâu đời giữa hai nước, hai Quân đội Campuchia - Việt Nam luôn sát cánh bên nhau, chiến đấu và chiến thắng, giành độc lập, tự do cho đất nước mình…
Các khối Công an Nhân dân Việt Nam tiến qua lễ đài.
Điểm nhấn của cuộc diễu binh là màn xuất hiện của nhiều khí tài hiện đại, thể hiện sức mạnh, tiềm lực quốc phòng và khẳng định bước tiến trong quá trình hiện đại hóa của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Màn phô diễn sức mạnh của lực lượng tăng thiết giáp Việt Nam có sự xuất hiện của các loại xe tăng T-54B, T-55, T-90S và T-62.
Dẫn đầu khối xe thiết giáp do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sản xuất là xe chiến đấu bộ binh XCB-01 - xe bọc thép bánh xích được trang bị pháo nòng trơn 73 mm, súng phòng không 12,7 mm, súng đại liên 7,62 mm và tên lửa chống tăng B72. Tiếp theo là xe thiết giáp XTC-02 - xe được trang bị súng máy phòng không 12,7 mm và đại liên 7,62 mm.
Khối các loại xe thiết giáp đang có trong biên chế của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Đội hình tên lửa chiến lược Scud-B - hỏa lực mặt đất chiến lược tầm xa, biểu tượng của sức mạnh và ý chí "Quyết chiến - Quyết thắng" của Bộ đội Pháo binh - Tên lửa.
Tổ hợp tên lửa Trường Sơn, sản phẩm do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) nghiên cứu, phát triển và sản xuất trong nước. Sự kết hợp đồng bộ này giúp tổ hợp có khả năng giám sát diện rộng trên biển, thu thập và xử lý thông tin mục tiêu nhanh chóng, lựa chọn đối tượng tác chiến và thực hiện đòn đánh tên lửa chính xác.